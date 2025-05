Antonsen scoret fra midtbanen – treneren feiret på seg kort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den rutinerte Tromsø-spilleren øynet muligheten fra midtbanen like etter at Ieltsin Camões hadde sendt gjestene i føringen på overtid. Han så at KFUM-keeper Emil Ødegaard sto langt ute, klemte til og sendte ballen i en nydelig bue inn i det tomme målet.

– Det er slegga fra Balsfjord som er tilbake, sa TV 2-kommentator Petter Bø Tosterud.

Scoringen sendte både lagkamerater og Tromsø-benken i ekstase. Og Antonsen ble begeistret selv da han fikk se målet i reprise.

– Åhhh, satan! utbrøt han og forklarte:

– Jeg traff godt, det kjente jeg da den forlot foten. Det er deilig. Laget tar av, og benken tar av.

Beckham-feiring

Selv var ikke helt fornøyd med å bli plassert på benken, men det gjorde lite da det endte som det gjorde.

– Hvis jeg kan komme inn og score i hver kamp, går det bra, smilte Antonsen.

Han feiret som David Beckham, den engelske superstjernen som var kjent for spektakulære scoringer, ved å snu seg halvveis rundt og slå ut med armene.

– Han gjør seg fortjent til å feire som Beckham, mente TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

I feiringen etter scoringen ble det såpass vilt at TIL-trener Jørgen Vik fikk gult kort for å ha tatt seg ut på banen.

Snudde etter sjokkstart

3-1-scoringen ga en klar borteseier i en kamp der KFUM hadde pangåpnet med scoring etter 55 sekunder. Johannes Hummelvoll Nuñez sto bak den.

Vetle Skjærvik svarte bare fem minutter senere, og det sto 1-1 mellom lagene gjennom nesten hele kampen.

To innbyttere forandret på resultatet på overtid. Camões viste at han er sugen på mer spilletid da han tuppet inn 2-1-målet, og to minutter senere stjal Antonsen overskriftene på Ekeberg i Oslo.

Trepoengeren er Tromsøs første siden serieåpningen mot Haugesund og en solid revansj etter cuptapet for nettopp KFUM i midtuken.

KFUM ligger på 13.-plass i Eliteserien med fire poeng, mens Tromsø klatrer til 10.-plass med sine sju.

På fotballens festdag, 16. mai, skal Tromsø spille hjemme mot Bodø/Glimt, mens «Kåffa» gjester Fredrikstad.