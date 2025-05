Lyn avslører samtaler med hemmelig «gruppering» – kan gi økonomisk løft

Samtalene som pågår rundt en avtale med Oslo-klubben fremgår av et lengre brev klubbledelsen har publisert på egne nettsider lørdag.

I brevet, som er ment som informasjon til Lyns nåværende aksjonærer, gjennomgås klubbens økonomiske situasjon. Den er stabil, men samtidig pekes det på et sannsynlig behov for tilførsel av kapital i løpet av 2025.

Videre opplyses det at en prosjektgruppe i lengre tid har jobbet for å se på muligheten for å knytte til klubben nye aksjonærer og investorer.

«Vi har nå konkludert med at vi finner en spesiell gruppering så interessant at vi har besluttet å gå et langt steg videre», heter det i brevet som er undertegnet av styreleder John Arne Grøsland.

Betydelig tilskudd

Lyn-toppene er samtidig forsiktige med å dele detaljer om aktøren det nå holdes samtaler med.

«Dette er en gruppering som har kompetanse og ressurser både med hensyn til fortsatt bygging av klubb, utvikling av det kommersielle rundt klubben, og de har sterk tilknytning til fotballakademier på to kontinenter», skriver de.

Innholdet i den potensielle avtalen holdes også hemmelig inntil videre:

«Av hensyn til prosess og videre dialog med denne gruppering kan vi per nå ikke gå ut med detaljer rundt det som diskuteres».

Samtidig røper Oslo-klubben at innskuddet den aktuelle grupperingen forutsettes å skyte inn er betydelig «sett opp mot de 24 millionene» klubbens nåværende aksjonærer har gått inn med.

«Etter styrets vurderinger vil dette være tilstrekkelig til å gi et svært solid grunnlag for styrking på nødvendige områder. Slik at vår administrasjon kan bli mer robust, og at sport kan gis bedre forutsetninger for å ta ytterligere steg», heter det i brevet.

På besøk til Oslo

En delegasjon fra grupperingen som kan bli del av Lyn-miljøet kommer til Oslo kommende uke. Den vil blant annet være til stede under byderbyet mot Skeid på Bislett 16. mai.

Formålet med besøket skal være at partene blir bedre kjent med hverandre og utveksler informasjon.

«Deretter er planen de neste ukene, dersom forutsetningene fortsatt er til stede, å jobbe oss gjennom forutsetninger for en mulig avtale, og selvsagt gå hverandre mer grundig etter i sømmene», skriver Lyn-styret.

Oslo-klubben understreker at en eventuell avtale blant annet ikke vil åpne for at grupperingen kjøper mer enn 49 prosent av aksjene.

Dersom samtalene leder til et avtaleforslag, legger klubbledelsen opp til et ekstraordinært årsmøte.

Per i dag ligger Lyn tredje sist i OBOS-ligaen (1. divisjon) og er slått ut av cupen.,