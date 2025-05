Haaland målløs i comebacket – Champions League-plassen kan ryke for City

Southampton ble klar for nedrykk for flere runder siden, men holdt unna for Citys stjernegalleri på eget gress. Lørdagens poeng sørger for at de unngår å gjenta poengfangsten til Derby (11) fra katastrofesesongen 2007/08.

Haaland har vært ute av City-laget siden slutten av mars, men var tilbake fra start mot Southampton. Der greide han ikke å gjøre seg gjeldende, og City tapte to poeng i kampen om Champions League-plassene.

– Det er en gedigen nedtur for Pep Guardiola. Det er en gedigen nedtur for Manchester City. Det er en kamp som de var mer eller mindre sikre på at de skulle ta tre poeng i, sa Nils Johan Semb på Viaplays sending.

Det er tett i kampen om CL-plassene, og Guardiolas mannskap kan skli ned til femteplassen etter fullført runde. Nottingham Forest og Aston Villa jakter like bak der igjen, og City har trolig ikke råd til flere feilskjær i sesonginnspurten.

Endelig tilbake

City har viktige kamper i vente og trenger Haaland i sesonginnspurten. De lyseblå er nummer tre på tabellen og kjemper om Champions League-spill den kommende sesongen. Lørdag om en uke møter de Crystal Palace i finalen i FA-cupen.

Nordmannens retur er også gode nyheter for landslagstrener Ståle Solbakken. Nå har han gode håp om at storscoreren er kampklar og i form til VM-kvalifiseringsmøtene med Italia og Estland i begynnelsen av neste måned.

Kamp om europaspill

Åttendeplassen i Premier League kan ved sesongslutt gi europaplass til høsten. Brentford, Brighton og Bournemouth kniver om plassen og har alle har mye å spille for i sesonginnspurten.

Brentford (1-0 over Ipswich) og Brighton (2-0 over Wolverhampton) gjorde begge jobben og står med 55 poeng hver når det gjenstår to runder. Bournemouth kan gå poenget forbi dem med seier over Aston Villa senere lørdag.

I 16-rundens siste kamp røk Sander Berge og Fulham 1-3 for Everton.