Mediene får ikke høre Tone Ingebrigtsens forklaring – presseforbundet varsler sannsynlig anke

Det er Sør-Rogaland tingrett som har besluttet å avvise kravet om innsyn i det aktuelle vitnemålet.

– Pressens krav om innsyn i opptak av Tone Ingebrigtsens forklaring tas ikke til følge, heter det i beslutningen som ble kommunisert fredag ettermiddag.

Avgjørelsen opplyses å være enstemmig.

Det er Norges Presseforbund som på vegne om pressen har krevd innsyn. Rådgiver Sindre Granly Meldalen opplyser til NTB at beslutningen fra tingretten fredag sannsynligvis blir anket.

– Vi skal nå lese denne beslutningen grundig, men vi kommer høyst sannsynlig til å anke den, sier Meldalen til NTB.

Ankeinstans er lagmannsretten.

Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokat for barna i saken. Hun reagerer på avgjørelsen:

– Sterkt beklagelig. Dette er en rettstilstand som kan åpne for at andre vitner kan utøve et press på domstolen for å få lukkede dører, skriver Larsen i en SMS til NTB.

– Vi respekterer Tones ønske og bidrar ikke til å spre en forklaring bak lukkede dører selv om vi er godt fornøyd med forklaringens innhold og isolert sett gjerne skulle sett den offentlig når anklagene er fremsatt offentlig, sier Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden til NTB.

Innvilget motvillig

I tingrettens beslutning om å avvise innsyn heter det:

– Innsyn i opptaket vil kunne lede til at senere vitner i samme situasjon enten ikke vil forklare seg i det hele tatt grunnet manglende tillit til muligheten for å gjøre det uten fare for senere offentliggjøring, eller stille vilkår knyttet til opptak for å ville forklare seg.

– Manglende forklaring fra vitnet i foreliggende sak ville vært en klar ulempe for sakens opplysning, og en tilsvarende situasjon kan oppstå i fremtidige saker, skriver tingretten videre i begrunnelsen

Retten uttaler også at slik den oppfatter Tone Ingebrigtsen, ville hun – dersom hun var gjort oppmerksom på innsynsmuligheten – også ha stilt som vilkår at pressen ikke ble gitt innsyn i opptaket.

Tone Ingebrigtsen krevde lukkede dører da hun skulle forklare seg i rettssaken mot ektefellen. Hun satte som betingelse at verken presse eller hennes egne barn, utenom de fornærmede i saken, fikk være til stede.

Retten innvilget kravet motvillig.

Vitneforklaringen ble imidlertid tatt opp, og mediene, ved Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, sendte inn en begjæring om innsyn i forklaringen.

Ikke taushetsplikt

I fredagens beslutning heter det at retten legger til grunn at pressen «for det første vil kunne få tilgang til de vesentlige elementene i forklaringen ved å følge prosedyrene».

– Videre kan pressen tilegne seg informasjon fra partene og også videreformidle denne informasjon, skriver tingrettsdommer Arild Dommersnes.

Han legger til at retten ikke anser forklaringen for å være undergitt taushetsplikt.

– Vi tenker at det er viktig at det gis innsyn fordi det er et sentralt vitnemål i en sak av stor offentlig interesse. At det hemmeligholdes vil gjøre det umulig for pressen å drive offentlig kontroll og å åpne for offentlig debatt, skrev rådgiver Sindre Granly Meldalen i Norsk Presseforbund i en epost til NTB da klaget ble inngitt nylig.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for vold i nære relasjoner mot to av sine sju barn. Han nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten ville gi innsyn

Påtalemyndigheten og bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har støttet at det burde gis innsyn i sjubarnsmorens forklaring. Larsen, som representerer Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren hans (18), sa nylig til NTB at hun er kjent med at beslutninger fra domstol er blitt endret etter at pressen ber om det.

Gjert Ingebrigtsens advokat Elden la ikke ned noen påstand i spørsmålet om innsyn.

I en epost til retten anførte Elden at det for tiltalte ville være en fordel at vitnets forklaring ble kjent i det offentlige rom, men at tiltalte har slik respekt for vitnets beveggrunner at han ikke vil søke å overprøve hennes beslutning.

Tone Ingebrigtsen engasjerte advokat Brynjar Meling til å skrive merknaden som ble levert domstolen på hennes vegne i spørsmålet om innsynsbegjæringen.