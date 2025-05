Idrettspresidenten jubler etter milliardtildeling: – Svært gledelig

Kultur- og likestillingsdepartementet offentligjorde fredag fordelingen for idrettens andel av Norsk Tippings overskudd i 2024.

Totalt bevilges det 4,25 milliarder kroner til ulike idrettsformål. Det er 531 millioner mer enn i fjor. Mer enn halvparten går til idrettsanlegg.

– Det er svært gledelig at regjeringen har lyttet til idretten og øker tildelingen av spillemidler til idrettsanlegg med over 300 millioner kroner, og samtidig signaliserer en mulig økning av tilskuddssatsene til sentrale anleggstyper, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai i en uttalelse.

Tildelingen til idrettsanlegg utgjør 2,179 milliarder kroner. Idrettspresidenten peker på at man de siste årene har sett en nedgang i anleggsinvesteringer som følge av svakere kommuneøkonomi og en generell pris- og kostnadsvekst i samfunnet.

– Når tilskuddssatsene også har stått stille i samme periode, er det mange kommuner og idrettslag som har vegret seg for å ta den økte investeringskostnaden. Den trenden håper vi nå skal snu, sier Al-Samarai etter fredagens tildeling.

Skal bryte ned barrierer

Regjeringen har også besluttet å øke den delen av spillemiddelpotten som går til tiltak mot økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse.

150 millioner kroner av 2024-overskuddet til Norsk Tipping øremerkes dette. Det er 20 millioner mer enn i fjor.

– Stram familieøkonomi skal ikke hindre barn og ungdom i å delta. Vi vil at idretten skal være for alle. Med denne fordelingen gjør vi det mulig for idrettslagene å inkludere flere og holde prisene nede. Vi prioriterer slik at midlene når hele landet, samtidig som vi gir ekstra hvor behovene er størst, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Idrettspresidenten peker samtidig på at behovet er større enn som så.

– Vi ber derfor regjeringen bevilge et tilsvarende beløp over statsbudsjettet, slik de har gjort de to siste årene, og at de samtidig etablerer en permanent, forutsigbar ordning over statsbudsjettet for dette formålet, sier Al-Samarai.

108 millioner til alpin-VM

Regjeringen gir for 2025 også et tilskudd over spillemidlene på 108 millioner kroner til alpin-VM 2029 i Narvik.

– Det er viktig at regjeringen støtter opp om store internasjonale mesterskap i Norge. Vi forventer at regjeringen finner rom i statsbudsjettet for øvrige tilskudd til dette arrangementet, sier idrettspresidenten.

Fredagens fordeling viser også de såkalte lokale aktivitetsmidlene økes med 68 millioner kroner. Dette er penger som fordeles til idrettslagene og som skal bedres disses økonomi.

Overskuddet fra Norsk Tipping til fordeling i 2025 er på hele åtte milliarder kroner. Det er 951 millioner mer enn i 2024. Beløpet har aldri før vært så høyt.

– Regjeringen prioriterer nå et mangfold av kulturaktiviteter over hele landet, og et løft for hele idretten blant annet med mål om økt deltagelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Visepresident vil fortsette tross vraking

Sondre Sande Gullord ble ikke valgkomiteens kandidat, men ønsker ikke å gi seg som visepresident i Norges Idrettsforbund uten kamp.

Det er i et intervju med Oppland Arbeiderblad at 35-åringen avslører at det går mot kampvotering når idretten samles til ting i Oslo i slutten av mai.

Gullord er av valgkomiteen ikke innstilt til en ny periode som 2. visepresident i idrettsforbundet. I stedet landet komiteen på at Stein Nilsen fra Soon Golfklubb er den beste kandidaten til toppvervet.

Nå varsler altså Gullord at han ikke uten videre trer til side. Visepresidenten viser til at han har fått mange oppmuntrende meldinger etter at valgkomiteens innstilling ble kjent. Han hevder også å ha idrettspresidentens støtte.

– Jeg setter veldig stor pris på de mange støtteerklæringene som ble lagt ut. Det gir meg motivasjon til fortsatt å stille meg til disposisjon, om idretten vil det. Også idrettspresident Zaineb Al-Samarai har uttrykt at hun ønsker å ha med meg videre, sier han til Oppland Arbeiderblad.

Dermed blir det etter alle solemerker fremmet benkeforslag på Gullord under idrettstinget fra 23. til 25. mai.

