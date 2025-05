Fotball-VM for kvinner utvides til 48 lag fra 2031

Beslutningen ble tatt på et digitalt møte i Fifa-styret fredag. Fifa begrunner blant annet avgjørelsen med at det vil gi flere investeringer inn i sporten over hele verden.

Antall kamper i mesterskapet vil øke fra 64 til 104, og turneringen vil vare en uke lenger.

– Det handler om å ta de neste stegene med tanke på kvinnefotball generelt ved å sørge for at flere Fifa-medlemsland har muligheten til å dra nytte av turneringen for å utvikle sporten fra et helhetlig synspunkt, sa Fifa-president Gianni Infantino.

Neste VM avholdes i Brasil i 2027.