Glimts europaligaeventyr tok slutt – Tottenham til finale etter 2-0-seier på Aspmyra

Tottenhams pressede manager Ange Postecoglou hadde lagt en god plan for returkampen, og gjestene gjorde det vanskelig for Glimt helt fra start. Dominic Solanke og Pedro Porro scoret målene som gjorde at det ble 5-2 sammenlagt.

Finalen i Bilbao vil bli spilt mellom lagene som i øyeblikket ligger på 15.- og 16.-plass i Premier League, Manchester United og Tottenham. Eliteserien må vente videre på sin første europacupfinalist.

Bodø/Glimt har allerede skrevet norsk fotballhistorie med sin vei til semifinale. Laget gjorde et ærlig forsøk på å bli aller første norske europacupfinalist, men oppgaven ble for stor da Solanke i det 63. minutt ga gjestene ledelsen 1-0 på Aspmyra og 4-1 sammenlagt.

Målet kom på dødball. Mathys Tel tok hjørnespark fra venstre, og ved lengste stolpe ruvet Spurs-kaptein Cristian Romero over Brede Moe og Fredrik Solvold. Han nikket ballen ned i målgården, og Solanke kastet seg fram med dødsforakt og beinet den inn.

Seks minutter senere kom nådestøtet da Porros innlegg fra høyre seilte over Nikita Haikin og gikk stolpe-inn i lengste hjørne. Målet kom på en fin Tottenham-kontring mot et Glimt-lag som innså at eventyret var i ferd med å ta slutt.

Effektivt press

Glimt hadde innpå 70 prosent ballbesittelse i den første omgangen, men mye av det var på egen halvdel, der laget slet med å spille seg gjennom Tottenhams høye og oppofrende press. Gjestene hadde vel så mange sjanser i øsregnet.

Allerede i det 2. minutt kom Richarlison til skudd fra god posisjon da han ble spilt fram av Rodrigo Bentancur, men avslutningen ble blokkert av Fredrik Sjøvold.

Før det var spilt ti minutter kom Ole Didrik Blomberg til den første Glimt-sjansen da Jan Petter Hauge vant et hjørnespark, og Patrick Bergs serve fra venstre nådde Blomberg ved motsatt hjørne av 5-meteren. Skuddet gikk i nettveggen.

Etter et kvarter ble Destiny Udogie spilt fram av Richarlison og raidet til dødlinja. og slo et livsfarlig innlegg. Nikita Haikin kastet seg ut og slo ballen unna før Brennan Johnson fikk foten på den.

Midtveis i omgangen måtte Haikin i aksjon igjen på Pedro Porros frispark fra 23 meter. Han fløy gjennom lufta og slo ballen over.

Tottenham-keeper Guglielmo Vicario måtte i aksjon på lignende vis da Patrick Berg etter en halvtime frekt slo et frispark på kant på mål. Også han slo til corner.

Muligheter

I det 35. minutt la Hauge et innlegg på hodet til Kasper Høgh inne i feltet, men han kom ikke høyt nok, og hodestøtet gikk over.

– Det er en tøff kamp, men vi ser muligheter. De gangene vi kommer oss ut av presset må vi gamble litt og tjuvstarte. Det er særlig presset til Richarlison på venstre vi har lyst til å komme oss inn bak, sa Glimts trenerassistent Gaute Helstrup til Viaplay i pausen.

I det 51. minutt viste Hauge klasse da han utfordret Tottenham-forsvaret på venstresiden og slo et perfekt innlegg. Håkon Evjen nådde ikke opp i en tett duell i midten, og ved lengste stolpe klarerte Udogie så vidt foran Høgh.

Glimt kjørte første del av den omgangen, men Solankes scoring var et slag laget ikke greide å reise seg fra. Glimt ble tildelt straffespark på overtid av overtiden, men avgjørelsen ble omgjort etter VAR-titting, og laget måtte gå målløst av banen.

Etter å ha blitt nummer ni i ligaspillet og gått glipp av direkte plass i åttedelsfinale på målforskjell, har Glimt slått ut nederlandske Twente (6-4), greske Olympiakos (4-2) og italienske Lazio (på straffer etter 3-3) før det ble stopp i semifinalen.

Tottenham får spille om sin første europacuptittel siden 1984 og den første tittelen overhodet siden 2008.

---

KAMPFAKTA

Europaligaen menn torsdag, semifinaler 2. kamp:

Bodø/Glimt – Tottenham 0-2 (0-0), sammenlagt 1-5

Aspmyra stadion: 8200 tilskuere.

Mål: 0-1 Dominic Solanke (63), 0-2 Pedro Porro (69).

Dommer: Maurizio Mariani, Italia.

Gult kort: Kasper Høgh (26), Bodø/Glimt, Brennan Johnson (33), Guglielmo Vicario (66), Tottenham.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Brede Moe (Villads Nielsen fra 72.), Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan – Håkon Evjen, Patrick Berg, Ulrik Saltnes (Sondre Auklend fra 72.) – Ole Didrik Blomberg (Sondre Sørli fra 61.), Kasper Høgh (Andreas Helmersen fra 61.), Jens Petter Hauge (Isak Määttä fra 84.).

Ubenyttede reserver: Julian Faye Lund, Magnus Brøndbo – Sondre Brunstad Fet, Mikkel Bro Hansen, Jeppe Jensen.

Tottenham (4-3-3): Guglielmo Vicario – Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie – Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur – Brennan Johnson (Pepe Sarr fra 68.), Dominic Solanke, Richarlison (Mathys Tel fra 61.).

Ubenyttede reserver: Brandon Austin, Alfie Whiteman – Kevin Danso, Archie Gray, Djed Spence, Wilson Odobert, Ben Davies, Mikey Moore, Oyindamola Ajayi, Callum Olusesi.

Andre semifinale:

Manchester United – Athletic Bilbao 4-1 (sammenlagt 7-1).

Finalen spilles i Bilbao, Spania onsdag 21. mai.





---