Femmila tilbake på Kollen-programmet i vinter: – Gleder oss til folkelivet i marka

Det ble vedtatt på torsdagens møte i langrennskomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) i portugisiske Villamoura.

I vinter fikk Lahti «låne» Kollen-femmila for første gang på 40 år på grunn av VM i Trondheim, og i Holmenkollen ble den erstattet med verdenscuprenn på 10 og 20 kilometer.

Helgen 14.-15. mars 2026 er det duket for comeback av den legendariske øvelsen på Oslos tak. Da er det igjen klart for 50 kilometer fellesstart i fri teknikk i Holmenkollen.

Ulf Morten Aune, medlem i verdenscupkomiteen i FIS, er veldig glad for dagens bekreftelse.

– Vi er veldig godt fornøyd med langrennsmøtene i Portugal, og har fått gjennomslag for viktige saker, sier Aune til NTB.

Sprint i Drammen

Det samme er daglig leder Stefan Marx i Holmenkollen Skifestival.

– Vi gleder oss til at utøverne igjen kan få gå femmila og oppleve folkelivet i marka. Det endelige programmet for Holmenkollen-helga blir klart før sommeren, men det blir en nordisk helg med både hopp og kombinert, sier Marx.

Drammen er også tilbake på verdenscupkartet. Torsdag 12. mars 2026 er det igjen klart for klassisk sprintrenn ved Bragernes torg. Også det rennet utgikk sist sesong på grunn av VM i Trondheim.

– Målet er å komme tilbake med full kraft etter et pauseår, og vi gleder oss til igjen å ta imot verdenseliten til byen, sier leder Arne Madsen i Drammens organisasjonskomité.

Granåsen tar over

5.-7. desember er det klart for verdenscuprenn i langrenn og kombinert i Granåsen i Trondheim. I mange år har disse rennene vært arrangert i Lillehammer.

– Vi skal bygge videre på det vi fikk til under vinterens VM, og det er jo bevist at publikum ønsker å se stor idrett, også i Granåsen. Arven etter VM er en stor arv, og vi er veldig klare for å forvalte den sammen med menneskene som skapte folkefesten i vinter, forteller Daniel Myrmæl Helgestad i organisasjonskomiteen for verdenscupen i Trondheim.

Som tidligere sportssjef i Norges Skiforbund er Ulf Morten Aune godt fornøyd med at det blir OL-øvelser under rennene i desember før jul.

– Det er veldig bra med tanke på OL-uttak og nasjonale kvoter. I Trondheim er blir det 10 kilometer fri teknikk med individuell start fredag, klassisk sprint lørdag og skiathlon søndag fra 5. til 7. desember, sier Aune til NTB.

Kvinnene får mer skiflyging

Neste sesong skal hoppkvinnene for første gang avslutte verdenscupen i skiflygingsbakken i Plancia.

Det ble vedtatt på hoppkomiteens vårmøte i FIS-regi. Tidligere har kvinnene kun fått prøvd seg i skiflyging i Vikersund.

Nå legges det opp til to renn i den norske mammutbakken 21.-22. mars og ett i Slovenia 28. mars. Kvinnenes konkurranser i Vikersund fikk verdenscupstatus foran 2023/24-sesongen.

Kommende vinter starter og avslutter begge kjønn på de samme stedene. Som vanlig går sesongen i gang på Lillehammer 21.-23. november. Ferden går deretter til Falun i Sverige.

Som i år blir det en redusert utgave av Raw Air. Der skal det kun hoppes i Holmenkollen og Vikersund, mens det tidligere har vært renn på både Lillehammer og i Trondheim.

OL i Nord-Italia gjør 2025/26-sesongen ekstra spesiell. Lekene går i dagene 6.-22. februar.