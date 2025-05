Trump lover et smidig fotball-VM: – Ønsker alle velkommen

De siste månedene har det kommet en rekke historier om hvor mye vanskeligere det er blitt å få innreise til USA. Nå gjør Trump sitt for å berolige alle som tenker seg å følge VM i 2026.

– Vi ønsker alle fotballfans fra hele verden velkommen, sa han på et pressemøte med president Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) tirsdag.

USA skal arrangere sluttspillet sammen med nabolandene Canada og Mexico.

– Hver del av den amerikanske regjeringen arbeider for å sikre at mesterskapet blir trygt og vellykket. Alle som reiser til USA for å se det, skal få en smidig opplevelse under hele besøket, la Trump til.

Visepresident J.D. Vance understrekte på møtet at den varme velkomsten har en sluttdato.

– Vi kommer trolig til å få besøkende fra nærmere 100 land. Vi vil at de skal komme, vi vil at de skal feire, og vi vil at de skal se kampene. Men når tiden er ute, må de reise hjem.

Fifa-sjefen har full tillit til Trump-administrasjonen og er sikker på at VM på amerikansk jord blir en suksess.

– Hele verden vil rette blikket mot USA, og Amerika ønsker verden velkommen. Alle som ønsker å komme hit for å glede seg, ha det gøy og feire fotballen, vil få muligheten til det, sa Infantino.

Selv om Trump har innført handelstoll mot Canada og Mexico, ser han ikke på det som hinder for et godt VM-samarbeid.

– Jeg ser ingen spenninger. Vi kommer veldig godt overens med begge.

VM-finalen spilles i utkanten av New York 19. juli neste år.

Les også: Tror Putin kan være nøkkelen til USA-VM: – Infantino må smiske med Trump (+)