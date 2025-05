Skiforbundet om FIS’ Aserbajdsjan-avtale: – Forstår at den vekker oppsikt

Aserbajdsjan blir som følge av den nye avtalen sponsor for alle verdensmesterskap i årene som kommer, het det fra FIS tirsdag.

Den olje- og gassrike staten blir angivelig forbundets første globale VM-sponsor noensinne. Samarbeidet, som er inngått med turistbyrået i landet, strekker seg over fem år.

Den innebærer også at Aserbajdsjan blir sponsor for verdenscupene i fristil, skicross og snowboardcross i samme periode. Også i kombinertsporten får Aserbajdsjan en partnerrolle.

Offentliggjøringen kom som en overraskelse på Norges Skiforbund. Kommunikasjonssjef Espen Graff sier til NTB at de ikke var kjent med avtalen før FIS gikk ut med den.

– Heller ikke FIS Council har vært involvert i prosessen eller vært kjent med dette før offentliggjøringen, sier Graff.

Vil ha mer informasjon

FIS Council er styret i Det internasjonale skiforbundet. Norges skipresident Tove Moe Dyrhaug er et av medlemmene der.

FIS Council har berammet sitt neste møte onsdag klokken 12 i portugisiske Vilamora. Der holder forbundet sine årlige vårmøter denne uken.

Norges Skiforbund ønsker å se nærmere på Aserbajdsjan-avtalen.

– Vi forstår at en slik avtale vekker oppmerksomhet, og kommer nå til å be om mer informasjon når det gjelder innholdet, sier kommunikasjonssjef Graff.

I forbindelse med offentliggjøringen skrev FIS:

– Utover markedsføringsrettigheter er kjerneelementet i det strategiske partnerskapet å fremme og utvikle Aserbajdsjans status som en vintersportsdestinasjon i verdensklasse.

Verdien av sponsoratet ble det ikke opplyst om.

Har fått kritikk

Amnesty International har vært kritisk til myndighetene i Aserbajdsjan, blant annet i et intervju med NTB i september i fjor.

– Amnesty fordømmer aserbajdsjanske myndigheters angrep på kritiske og uavhengige stemmer, sa Frank Conde Tangberg.

Han er rådgiver i Amnesty International Norge. Kritikken ble fremført i forbindelse med Formel 1-løpet i landet.

Aserbajdsjan er i lang tid blitt kritisert for brudd på menneskerettigheter. Flere uavhengige journalister ble pågrepet i forbindelse med forrige valg. Internasjonale presseorganisasjoner har beskrevet pågripelsene som et forsøk på å undertrykke journalistikk om korrupsjon i landet.

Tidligere har Aserbajdsjan brukt sine oljeinntekter til å investere i blant annet fotballsponsing i samarbeid med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og den spanske storklubben Atlético Madrid.

Landet er også vertskap for den nevnte VM-runden i Formel 1.

– Oppfyller alle krav

FIS skrev tirsdag at Aserbajdsjan «har flere skisteder» og omtalte særlig stedet Shahdag som et «paradis for skiløpere og snowboardere, mer enn 2300 meter over havet».

FIS har flere ganger uttrykt bekymring for framtiden til skisporten i en verden der klimautfordringene blir stadig større. Forbundets president Johan Eliasch uttalte tirsdag at partnerskapet med Aserbajdsjan «oppfyller alle krav».

– Det gir verdi til hele spekteret av våre disipliner, for å fremme utviklingen av vintersport på alle nivåer – fra rekreasjon til eliten – og tar oss inn i et nytt spennende vekstmarked, sa han.