Misnøye i Barcelona-leiren: – Har vært veldig urettferdig

Frustrasjonen kom særlig fram i uttalelsene til Barcelonas forsvarsspiller Eric García. Han viste til tidligere opplevelser på Giuseppe Meazza (San Siro).

– Jeg vet ikke hva det er med dette stadionet, men de tre gangene jeg har vært her har det aldri gått vår vei på grunn av ytre faktorer. Alle vet hva som skjedde sist gang vi var her, sa García, ifølge Cadena Ser.

– Fotballen har vært veldig urettferdig mot oss, la han til.

Barcelona var tirsdag få minutter fra sin første CL-finale på ti år, men Francesco Acerbi fikset 3-3 på overtid. Rett før var Lamine Yamal et stolpeskudd unna å punktere oppgjøret.

I ekstraomgangene ble Davide Frattesi matchvinner. Inter vant semifinalen 7-6 sammenlagt.

Ronald Araújo var skuffet over dommer Szymon Marciniak. Midtstopperen mente Barcelona skulle hatt et frispark i situasjonen som førte til Inters tredje mål for kvelden.

– Det var en forseelse mot Gerard (Martín). I tillegg hadde Lamine et straffespark, sa Arújo og viste til at Yamals straffe på stillingen 2-2 ble omgjort etter en VAR-gjennomgang.

Barcelona-trener Hansi Flick hadde også sine tanker om dømmingen i Milano, men holdt dem mest for seg selv.

– Jeg ønsker ikke å si for mye om dommeren, men jeg føler at hver 50/50-avgjørelse gikk i Inters favør. Men sånn er fotball, sa tyskeren.

Han reagerte også underveis i kampen synlig på flere av avgjørelsene til polske Szymon Marciniak.

– Jeg er veldig skuffet over at vi er ute, men ikke over lagets prestasjon. Spillerne gjorde alt de kunne. Vi er utslått, men neste sesong starter vi igjen. Vi skal gjøre supporterne og alle i klubben glade, sa Flick.

Han understreket at Inter er et godt lag.

Barcelonas drøm om trippeltriumf ble knust tirsdag, men laget kan fortsatt bli spansk dobbeltmester. Cupfinalen er allerede vunnet, og søndag er det El Clásico mot Real Madrid. Før den kampen har Barcelona fire poengs ledelse med fire kamper igjen.

Inter er klar for sin andre Champions League-finale på tre år. Den italienske klubben vant sist turneringen i 2010.

