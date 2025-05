Manchester United i milliardknipe – alt faller på europasuksess

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sølvtøy er ikke alt som står på spill for United. Blir det ikke finaleseier i Bilbao 21. mai, står klubben helt uten europacupfotball neste sesong.

Et slikt utfall vil ramme en allerede røff Manchester United-økonomi. Aldri før har det vært viktigere for de rødkledde å ta seg til Champions League, men eneste vei dit er gjennom å vinne europaligaen.

Tre runder før slutt ligger United på 15.-plass i Premier League og er garantert å gjøre sin svakeste seriesesong på mange tiår.

Kun full kollaps kan stoppe Ruben Amorims lag fra å bli finaleklart. Forrige uke ble Athletic Bilbao slått 3-0 i Spania, og semifinalereturen spilles på Old Trafford torsdag.

Enorme summer

BBC har analysert hva det betyr for Manchester United å sikre eller misse CL-spill.

– En god sesong i Champions League kan være verdt langt over 100 millioner pund (1,37 milliarder kroner). Når man kombinerer billettinntekter, sponsorbonuser og premiepenger, er summene enorme, sier Kieran Maguire.

Han er ekspert på fotballøkonomi, og hans vurdering kan oppsummeres slik:

* En klubb på Uniteds størrelse kan regne med å tjene minst 960 millioner kroner på CL-deltakelse selv om man taper alle sine åtte kamper i ligafasen.

* Old Trafford er Englands største klubbstadion og gir betydelige kampdagsinntekter. Mesterligaen byr på minst fire og maks åtte hjemmekamper, og for United dreier det seg om en omsetning på mellom 330 og 660 millioner kroner.

* En klausul i sponsoravtalen med Adidas gjør at United mister 137 millioner kroner hvis klubben ikke kvalifiserer seg for Champions League.

* United kan tjene så mye som 1,8 til 1,9 milliarder kroner hvis laget går langt i utslagsfasen.

Kan endre alt

En sesong uten mesterliga betyr lavere lønnskostnader for Manchester United. I fjor ble det bredt rapportert at spillerne fikk et kutt på 25 prosent fordi laget mislyktes med å kvalifisere seg til Europas gjeveste klubbturnering.

Men det gjør ikke opp for tapet United får av å være på utsiden.

– Champions League kan endre alt. Hvis du er med der, har du et annet budsjett å bygge et bedre lag med neste sesong, sa Amorim i forrige måned.

Han la til at klubben har en plan for hva som skjer dersom det ikke blir europacupspill til høsten.

De siste fem årene har Manchester United hatt et samlet underskudd på over 5 milliarder kroner, mens gjelden har vokst til nesten 14 milliarder. Situasjonen har utløst flere kuttrunder i staben.

I mars sa deleier Jim Ratcliffe at klubben ville vært tom for penger innen utgangen av 2025 hvis det ikke hadde blitt tatt skikkelige grep.

Tottenham må også vinne finalen i Bilbao for å få spill i Europa neste sesong. London-laget leder 3-1 over Bodø/Glimt før returoppgjøret på Aspmyra.

