León tapte i CAS – playoff-kamp avgjør siste plass i klubb-VM

Årsaken er at klubben har samme eiere som en annen VM-deltaker, Pachuca.

Tirsdagens avgjørelse betyr at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) kan avvikle en omspillkamp om den ledige plassen i gruppe D. Den vil bli spilt mellom amerikanske Los Angeles FC, som har Odin Thiago Holm i stallen på en leieavtale fra Celtic, og América fra Mexico.

León skulle i gruppespillet møte engelske Chelsea i Atlanta 16. juni, deretter tunisiske Espérance i Nashville 20. juni og brasilianske Flamengo i Orlando 24. juni.

CAS behandlet anker fra både León, Pachuca og Alajuelense fra Costa Rica. Sistnevnte mente seg berettiget til den ledige VM-plassen, men også den klagen ble avvist.

CAS-dommerne kom til at et forvaltningsselskap satt opp for å ta seg av Leóns affærer ikke var tilstrekkelig til å etterleve reglene som forbyr ulike klubber i en turnering å ha samme eiere.

