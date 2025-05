Landslagssjefen holder to VM-plasser åpne – håper på rask Brandsegg-Nygård-avklaring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den norske landslagstroppen satte tirsdag ettermiddag kursen for danske Herning, der de starter VM-gruppespillet mot Kasakhstan lørdag. Johansson presenterte uttaket kort tid før avreise, og han avslørte at han holder to plasser åpne inntil videre.

I praksis betyr det at bare 20 utespillere (av 22) registreres foran den første VM-kampen. De aktuelle spillerne for troppen er Ole Julian Holm (back) og enten Emilio Pettersen eller Michael Brandsegg-Nygård (løpere).

De tre nevnte spillerne er for tiden opptatt med sluttspill i AHL i Nord-Amerika. Pettersen (Texas Stars) og Brandsegg-Nygård (Grand Rapids Griffins) møtes, og førstnevntes lag leder 2-0 i best av fem-serien.

Med ny Texas-seier natt til lørdag norsk tid vil dermed Brandsegg-Nygård, populært kalt «Drosja junior», være tilgjengelig for VM-spill i neste uke.

– Vi håper selvfølgelig at Texas vinner den tredje strake kampen nå på lørdag, slik at Brandsegg-Nygård kan komme til Herning allerede på søndag, slår Johansson fast overfor NTB.

Spørsmålstegn

Det er også andre faktorer som vil avgjøre hvordan den endelige VM-troppen blir seende ut.

– Vi følger veldig tett med på de tre (i AHL). Og så kommer det an på når deres sesong er ferdig, hvor dypt vi er inne i turneringen og hvordan vi har prestert – eller hvordan visse spillere har prestert, forklarer landslagssjefen.

Han har tatt ut tre målvakter, åtte backer og 14 løpere, men han vet ennå ikke hvilke to utespillere som ikke formelt registreres foran VM-åpningen.

Det er for øvrig noe usikkerhet knyttet til rutinerte Johannes Johannesen. Han skal bli far og venter med VM-avreise til det nye familietilskuddet er kommet til verden.

For Ole Julian Holms del var AHL-sluttspillet over natt til onsdag norsk tid. Hans Cleveland Monsters tapte 1-3 sammenlagt for Laval Rocket i 2. runde, og han er dermed VM-aktuell.

Veteraner borte

Johansson drar uansett til VM med en mye yngre Norge-tropp enn i tidligere mesterskap. Borte er veteraner som Patrick Thoresen (41, landslagsstopp) og Mats Zuccarello (37), og bare fire spillere i dagens tropp har passert 30 år.

– Den typen spillere som Mats og Thoresen er … de går liksom ikke an å erstatte. Samtidig tror jeg deres fravær skaper en mulighet for alle til å ta et steg fram og bidra med den offensive kvaliteten som vi mister når de ikke er med, sier Johansson.

Andreas Martinsen (34) skiller seg ut som en kontinuitetsbærer, mens også Eirik Salsten (30) har mye landslagserfaring. Storhamar-profilene Jacob Berglund (33) og Adrian Saxrud-Danielsen (32) er derimot relativt ferske i Norge-sammenheng.

– Lederskapsmessig kommer Andreas til å bli kjempeviktig for oss. Eirik har vært med mye, Emil Lilleberg og Max Krogdahl blir viktige. Thomas Berg-Paulsen, som er vår kaptein. Det er flere som må dele på det, men jeg tror totalen skal bli bra, mener landslagssjefen.

---

Norges VM-kamper i Herning:

Lørdag 10. mai: Kasakhstan (12.20)

Søndag 11. mai: Tsjekkia (20.20)

Tirsdag 13. mai: Tyskland (16.20)

Onsdag 14. mai: USA (16.20)

Fredag 16. mai: Sveits (20.20)

Lørdag 17. mai: Danmark (20.20)

Mandag 19. mai: Ungarn (16.20)

---