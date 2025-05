Inter til mesterligafinale etter nytt spinnvilt drama mot Barcelona

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Innbytter Davide Frattesi scoret vinnermålet i det 99. minutt. Marcus Thuram kjørte rundt med Ronald Araújo og spilte inn til Mehdi Taremi, som la igjen til Frattesi. Han plasserte ballen iskaldt i lengste hjørne og lot følelsene koke over i feiringen foran fansen i øsregnet.

Keeper Yann Sommer var kanskje den største Inter-helten. Han leverte flere superredninger og avverget blant annet da Lamine Yamal så ut til å ha 4-4 på foten i slutten av siste ekstraomgang.

Inter ledet fortjent 2-0 ved pause, men trengte et utligningsmål fra midtstopper Francesco Acerbi på overtid for å få ekstraomganger.

Raphinha scoret det som så ut til å bli Barcelonas vinnermål i det 88. minutt da han framspilt av Pedri knallet inn keeperreturen etter sitt eget skudd til 3-2-ledelse. Det var hans 13. mesterligamål denne sesongen, og med 21 målpoeng tangerte han den 11 år gamle turneringsrekorden til Cristiano Ronaldo.

På overtid hadde Yamal et skudd i stolpen, men i tredje tilleggsminutt utlignet Acerbi med sitt aller første mesterligamål da han på innlegg fra Denzel Dumfries styrte ballen i mål. For Dumfries var det femte målpoeng i de to semifinalekampene mot Barcelona.

Ingen trodde på en reprise av det elleville 3-3-dramaet i første kamp, men akkurat som da skulle Barcelona hente opp to måls Inter-ledelse og lagene score tre ganger hver i ordinær tid.

Inters omgang

Inter forsvarte seg med stor dyktighet og ga ikke Barcelona mer enn halvsjanser i den første omgangen. Selv omsatte hjemmelaget ballerobringer på Barcelonas halvdel i to scoringer.

I det 21. minutt gjenvant Federico Dimarco ballen fra en uoppmerksom Dani Olmo midt på Barcelonas halvdel og spilte direkte gjennom til hurtigtoget Dumfries, som så vidt var onside. Han kunne ha skutt selv, men sentret i stedet til Lautaro Martínez, som skjøt i åpent mål.

Dumfries hadde på det tidspunkt scoret eller assistert på alle Inters fire mål i semifinalene mot Barcelona.

Rekken tok slutt rett før pause, da Inter vant ballen nær midtstreken. Den spratt til Henrikh Mkhitaryan, som spilte Martinez gjennom. Pau Cubarsi løp ham opp og så ut til å ha gjennomført en perfekt takling i skuddøyeblikket. Dommeren mente iallfall det, men VAR sendte ham til videoskjermen, der han fikk se at Cubarsi traff argentinerens fot først.

Dermed kunne Hakan Çalhanoglu ta straffespark, og han knallet ballen nede i det ene hjørnet mens Wojciech Szczesny sprellet i det andre.

Offensivt show

I det 52. minutt stupte Acerbi et frispark fra Çalhanoglu i mål, men han hadde løpt inn for tidlig og var offside.

Rett etter startet Barcelona et offensivt show og forvandlet kampen. Alle snakker om Barcelonas angrepstrio, men det var sidebackene Gerard Martin og Eric García som løftet laget inn i kampen da den virket tapt. I det 54. minutt fikk Martin to sjanser til å slå inn fra venstre, og annen gang bredsidet Garcia ballen i mål på volley.

Tre minutter senere skar Barcelona hjemmeforsvaret i filler på en lynkontring, og Martin fant Garcia igjen. Han fikk ballen foran åpent mål, men keeper Yann Sommer kom som en rakett og gjorde en feberredning.

Nye tre minutter senere var Barcelona à jour, og Martins innleggsfot lå igjen bak det hele. Han fant Olmo alene ved lengste stolpe, og han stupheadet ballen inn til 2-2.

I det 68. minutt pekte dommeren på straffemerket da Yamal ble felt av Mkhtaryan, men armeneren bedyret at forseelsen skjedde utenfor 16-meterstreken, og VAR ga ham rett med et par centimeters margin.

Fyrverkeri

I det 77. minutt leverte Sommer en ny feberredning da Yamal skjøt fra 20 meter.

Etter Raphinhas ledermål skjøt Yamal i stolpen for Barcelona, men sekunder senere feilet Martin i eget forsvar og mistet ballen til Dumfries, som serverte Acerbi. Yamal misset en ny sjanse etter det, og det måtte spilles en halvtime til.

Det kokte både på banen og tribunene i et fyrverkeri av en fotballkamp, men til sist kunne Simone Inzaghi og hans spillere juble.

Inter er i mesterligafinale for annen gang på tre år, men klubben jager sin første tittel siden Bayern München ble slått 2-0 i 2010.

---

KAMPFAKTA

Mesterligaen menn tirsdag, semifinale 2. kamp:

Inter – Barcelona 4-3 (2-0) e.o., sammenlagt 7-6

Mål: 1-0 Lautaro Martínez (21), 2-0 Hakan Çalhanoglu (str. 45+1), 2-1 Eric García (54), 2-2 Dani Olmo (60), 2-3 Raphinha (88), 3-3 Francesco Acerbi (90+3), 4-3 Davide Frattesi (99).

Dommer: Szymon Marciniak, Polen.

Gult kort: Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Inter, Iñigo Martínez, Hansi Flick, Pau Víctor, Barcelona.

Inter (3-2-3-2): Yann Sommer – Yann Bisseck (Matteo Darmian fra 70.), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni – Denzel Dumfries (Stefan de Vrij fra 108.), Federico Dimarco (Carlos Augusto fra 55.) – Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu (Piotr Zielinski fra 78.), Henrikh Mkhitaryan (Davide Frattesi fra 78.) – Lautaro Martínez (Mehdi Taremi fra 70.), Marcus Thuram.

Barcelona (4-2-3-1): Wojciech Szczesny – Eric García (Héctor Fort fra 98.), Pau Cubarsí (Pau Víctor fra 105.), Iñigo Martínez (Ronald Araújo fra 75.), Gerard Martín – Frenkie de Jong, Pedri (Gavi fra 105.) – Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermín López fra 81.), Raphinha – Ferran Torres (Robert Lewandowski fra 89.).

Inter er klar for finalen i München 31. mai. Motstander blir Paris Saint-Germain eller Arsenal.De møtes i den andre semifinalen i Paris onsdag der hjemmelaget leder 1-0 etter den første kampen.





---