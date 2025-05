Disse lagene gikk videre i cupen: Brann ble slått ut

Med noen få minutter igjen av 2. ekstraomgang sendte Axel Kryger hjemmetilskuerne inn i eufori da han scoret vinnermålet i en jevn kamp mot serielederen.

Bryne-trener Kevin Knappen skrøt av egne spillere etter kampen, men han tror Brann kommer til å skylde på banen etter cupnederlaget.

– Det er ingen undervurdering av Brann her i dag. De vet hva de møter, men du får nok sikkert høre unnskyldninger om dårlig bane. Da sier jeg at Brann har dårlig innstilling, fyrte Knappen løs til Jærbladet etter kampen.

Knappen fikk rett i sine antakelser om at Brann ikke var fornøyde med underlaget.

– Banen var veldig vanskelig. Ikke at det er noen unnskyldning, men det tar litt flyten ut av spillet, sa Brann-trener Freyr Alexandersson til Bergensavisen.

Han sa videre at han er utrolig skuffet over tapet, og at Brann ikke var gode nok til å gå videre.

Dominerte

Gjestene fra Bergen dominerte store deler av førsteomgangen med flere store sjanser, men ett minutt inn i tilleggstiden stanget Jacob Haahr Steffensen vertene i føringen via tverrliggeren og i nettet.

Brann startet andreomgangen svakt, og trener Alexandersson gjorde fire bytter i løpet av drøyt 15 minutter.

Bård Finne var en av de fire spillerne som kom inn fra benken. Fem minutter før slutt i ordinær tid fikk han Brann inn igjen i kampen på en retur fra en Aune Heggebø-avslutning. 1-1-målet ga ekstraomganger på Jæren.

Rollene snudd

Heggebø var frampå igjen med bare sekunder igjen av 2. ekstraomgang, men fikk ikke headingen sin på mål.

De to lagene møttes i Bergen for under to uker siden, og da kriget Brann seg til en knepen 3-2-seier. Foran drøyt 2000 tilskuere i Bryne var derimot rollene snudd, og eliteseriens nest svakeste lag etter fem runder sender Brann ut av cupen.

Bergenserne reiser hjem igjen til Bergen med drøyt 120 minutter i beina. De møter Rosenborg på hjemmebane til tidligkamp i eliteserien søndag.

Lillestrøm slet mot Grorud

Lillestrøm måtte ha ekstraomganger på Grorud for å slå ut hjemmelaget, som spiller i 2. divisjon. Etter 1-1 etter 90 minutter, vant Lillestrøm 3-2.

Luka Fajfric ga Grorud ledelsen seks minutter før pause, men Félix Vá headet inn utligningen åtte minutter etter hvilen. Eric Kitolano sendte LSK foran åtte minutter ut i ekstraomgang og da Markus Karlsbakk økte til 1-3 trodde alle kampen var kjørt. Men Groruds Preben Asp skapte ny spenning to minutter før slutt. Lillestrøm demmet opp og gikk videre.

Viking slet lenge mot Moss på Melløs, men fikk den avgjørende scoringen på overtid.

---

KAMPFAKTA

NM menn onsdag, 3. runde:

Alta – Kristiansund 0-4, Lyn – HamKam 0-2, Os – Åsane 1-4, Pors – Fredrikstad 1-3, Rana – Molde 0-4, Sarpsborg 08 – Sandefjord 3-1, Stabæk – Haugesund 2-1, Strømmen – Mjøndalen 1-3, Tromsdalen – Rosenborg 0-5, Bryne – Brann 2-1 e.o., Grorud – Lillestrøm 2-3 e.o., Moss – Viking 0-1, Ranheim – Egersund 2-2 e.o. (straffer 0-3), Sogndal – Kongsvinger 3-3 e.o. (straffer 3-4).

Spilles torsdag: Tromsø – KFUM Oslo.

Spilles 12/5: Aalesund – Bodø/Glimt.

Trekningen av 4. runde ble gjennomført onsdag kveld:

* Bryne – Tromsø eller KFUM Oslo

* Egersund – Sarpsborg 08

* Kongsvinger – Rosenborg

* Lillestrøm – Fredrikstad

* Molde – Kristiansund

* Stabæk – Mjøndalen

* Aalesund eller Bodø/Glimt – HamKam

* Åsane – Viking.

Kampene spilles 21. mai.

NM kvinner onsdag, 2. runde:

Arna-Bjørnar – Fyllingsdalen 3-2, Grei – Kolbotn 0-3, HamKam – Stabæk 0-3, KIL/Hemne – Rosenborg 0-1, Lyngbø – Brann 0-5, Medkila – LSK Kvinner 0-3, Molde – AaFK Fortuna 0-8, Sandefjord – Vålerenga 1-7, Tromsø – Bodø/Glimt 3-0, Viking – Røa 0-1 e.o., Raufoss – Sarpsborg 08 1-0.

Senere kampstart: Alta – Lyn (21.00).

Spilt tirsdag: Strømsgodset – Hønefoss 1-6.

Spilles torsdag: Pors – Odd, Ranheim – Steinkjer.

Spilles 14/5: Klepp – Bryne.

---