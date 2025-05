Åtte klubber klare for sjuerturnering i kvinnefotball – norske spillere i seks av åtte lag

Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma og Rosengård er de fire klubbene som nå har fått klarsignal. Fra før var Bayern München, Benfica, Manchester United og Ajax offentliggjort som deltakere i turneringen i Portugal 21. til 23. mai.

Det er norske spillere i seks av de åtte klubbene: Elisabeth Terland, Celin Bizet og Lisa Naalsund i Manchester United, Tuva Hansen i Bayern München, Emilie Haavi i Roma, Emilie Woldvik i Rosengård, Marit Bratberg Lund i Benfica og Frøya Dorsin i PSG.

Det skal spilles kamper med 15 minutters omganger, på halv bane. Etter gruppespill i to grupper blir det semifinaler og finale, og det er en premiepott på over 50 millioner kroner, hvorav halvparten går til vinnerklubben. Meningen er at mye av den summen skal fordeles mellom spillere og ansatte.

Rugbykonsept

I rugby union har turneringer for sjuerlag i mange år vært en svært populær variant av sporten, og i fjor ble det kåret OL-mestere i sjuerrugby.

Det finnes både pengesterke og fotballkyndige folk i ledergruppen for den nye ligaen. Avisen The Guardian skrev om turneringen allerede i mars og meddelte da at det skal pumpes inn 100 millioner dollar (over en milliard kroner) i prosjektet over fem år.

Rosengård var suveren svensk seriemester i fjor, men har mistet mange av sine profiler siden da. Likevel ble klubben invitert til å delta.

– Utrolig mulighet

– Vi fikk en forespørsel for en måneds tid siden, og vi synes det er en utrolig mulighet, sier Malmö-klubbens formann Håkan Wifvesson til Sydsvenskan.

Mangeårig Rosengård-kaptein Caroline Seger er en av fem tidligere toppspillere i den nye ligaens spillerråd, sammen med Anita Asante, Kelley O'Hara, Laura Georges og Tobin Heath.

Etter den første turneringen, som finner sted i Estoril i dagene før mesterligafinalen mellom Arsenal og Barcelona i Lisboa 24. mai, skal det etter planen avvikes en ny World Sevens-turnering med åtte andre lag i månedsskiftet november-desember. Den skal etter planen foregå utenfor Europa.