Aserbajdsjan kaster seg inn i skiidretten – inngikk kjempeavtale med FIS

Den oppsiktsvekkende avtalen ble offentliggjort tirsdag.

Ifølge skitoppene blir Aserbajdsjan forbundets første globale VM-sponsor noensinne. Samarbeidet, som er inngått med turistbyrået i landet, strekker seg over fem år.

Den innebærer også at Aserbajdsjan blir sponsor for verdenscupene i fristil, skicross og snowboardcross i samme periode.

– Utover markedsføringsrettigheter er kjerneelementet i det strategiske partnerskapet å fremme og utvikle Aserbajdsjans status som en vintersportsdestinasjon i verdensklasse, skriver FIS i en uttalelse.

Verdien av sponsoratet opplyses ikke.

Aserbajdsjan har tidligere brukt sine oljeinntekter til å investere i blant annet fotballsponsing i samarbeid med Det europeiske fotballforbundet og den spanske storklubben Atlético Madrid.

Landet er også vertskap for en VM-runde i Formel 1.

Har luftet OL-søknad

Staten, som siden 2003 har blitt ledet av president Ilham Alijev, var i 2015 vertskap for den første utgaven av Europalekene.

Landet ville også stille som kandidat til å arrangere sommer-OL i 2016 og 2020, men ble ikke akseptert som offisiell kandidat av Den internasjonale olympiske komité (IOC).

FIS skriver tirsdag at Aserbajdsjan «har flere skisteder» og omtalte særlig stedet Shahdag som et «paradis for skiløpere og snowboardere, beliggende mer enn 2300 meter over havet».

FIS har flere ganger uttrykt bekymring for framtiden til skisporten i en verden der klimautfordringene blir stadig større. Forbundets president Johann sier partnerskapet med Aserbajdsjan «oppfyller alle krav».

Det gir verdi til hele spekteret av våre disipliner, for å fremme utviklingen av vintersport på alle nivåer – fra rekreasjon til eliten – og tar oss inn i et nytt spennende vekstmarked

Aserbajdsjan har deltatt i alle vinter-OL siden 1998, men har aldri vunnet en medalje. De sendte to utøvere til OL i Beijing i 2022, begge i kunstløp, men ingen i de seks disiplinene som FIS organiserer.

Kritikk

Amnesty International har vært kritisk til myndighetene i Aserbajdsjan, blant annet i et intervju med NTB i september i fjor.

– Amnesty fordømmer aserbajdsjanske myndigheters angrep på kritiske og uavhengige stemmer, sier Frank Conde Tangberg i en uttalelse til NTB.

Han er rådgiver i Amnesty International Norge. Kritikken ble fremført i forbindelse med Formel 1-løpet i landet.

Aserbajdsjan har i lang tid blitt kritisert for brudd på menneskerettigheter. En rekke uavhengige journalister ble pågrepet i forbindelse med fjorårets valg. Internasjonale presseorganisasjoner har beskrevet pågripelsene som et forsøk på å undertrykke journalistikk om korrupsjon i Aserbajdsjan.