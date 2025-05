Arsenals og Ødegaards mesterligadrøm knust i Paris: – Blytungt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fabián Ruiz scoret ledermålet mot spillets gang etter en snau halvtime, og Achraf Hakimi satte spikeren i Arsenal-kista med sitt 2-0-mål i det 72. minutt.

Bukayo Saka tente håpet med sin redusering fire minutter senere, da Leandro Trossards brukte muskler i en duell med Marquinhos og slo et innlegg som endret retning på innbytter Ousmane Dembélé slik at Saka kunne spasere ballen i mål. I det 80. minutt hadde Saka 2-2 på foten, men han skjøt over da Riccardo Calafiore fant ham foran åpent mål.

PSG vant 3-1 sammenlagt. Dermed må Martin Ødegaard og hans lagkamerater avfinne seg med at det ikke blir noe trofé til premieskapet denne sesongen heller.

– Det er blytungt nå, sa Ødegaard til TV 2.

– Vi gjorde et virkelig forsøk. Vi kom ut i 100, tok tak i kampen og styrte det meste i 1. omgang. Vi dominerte og var veldig gode, men de har en fantastisk keeper som kanskje er den beste i verden akkurat nå. Han gjorde noen utrolige redninger både i dag og sist, og det var kanskje forskjellen til sist.

For Paris Saint-Germain vinker klubbens etterlengtede første mesterligatittel nå i det ikke lenger så fjerne. Inter er motstander i finalen i München 31. mai.

– Vi var ikke skarpe nok i boksene. Kampene blir avgjort på øyeblikk og små marginer, og der var vi ikke hvasse nok. Nå må vi komme over skuffelsen, for det er viktige kamper igjen i ligaen, og vi vil ta 2.-plassen. Så må vi se oss i speilet og finne ut hva vi kan bli bedre på. Vi skal klare det til slutt, sa Ødegaard til TV 2.

Forrykende

Arsenal innledet kampen forrykende og skapte tre store sjanser de første ti minuttene. PSG ble berget av to feberredninger fra Donnarumma.

I det 3. minutt vant Arsenal ballen høyt på banen, og Jurriën Timbers innlegg havnet på hodet til Declan Rice, som knuste PSG-kaptein Marquinhos i lufta og nikket noen centimeter utenfor mål.

Rett etter tok Thomas Partey et langt innkast fra venstresiden. Ballen seilte helt inn til Gabriel Martinelli, som avsluttet på direkten fra kort hold, men Donnarumma reagerte lynraskt og reddet med kneet.

Arsenal fortsatte å presse hjemmelaget tilbake og skapte et par nye halvsjanser før Ødegaard kom til den neste store. I det 8. minutt kom ballen til Arsenal-kapteinen i returrommet etter et nytt langt innkast. Fra 16-meterstreken skjøt han hardt og flatt mot hjørnet, men Donnarumma nådde ned i tide og slo til corner.

Det var spill mot ett mål det første kvarteret, men Paris Saint-Germain skulle snart vise at laget har mye å by på offensivt. I det 17. minutt fikk Khvicha Kvaratskhelia litt rom på venstresiden og skrudde ballen i lengste stolpe.

PSG-scoring

Seks minutter senere førte en feilpasning fra William Saliba til at Bradley Barcola og Désiré Doué kom på en livsfarlig kontring. Sistnevnte kom til skudd, men det gikk rett på David Raya.

I det 27. minutt var det PSG som scoret og doblet sin ledelse fra den første kampen. Rice pådro seg gult kort da han felte Kvaratskhelia ute på venstresiden. Frisparket fra Vitinha ble nikket ut av Partey, men i returrommet viste Fabián Ruiz hva han kan. Han dro av Martinelli med en elegant brystberøring og banket ballen i mål med sitt ypperlige venstrebein.

Arsenal var rystet, og rett etter holdt PSG på å kontre inn 2-0. Fabián Ruiz sendte Kvaratskhelia i fullt firsprang på arsenals halvdel. Han sentret til bedre plasserte Barcola, men Rice forstyrret ham i skuddøyeblikket, og Raya reddet.

Siste kvarter før pause var fattig på de store sjansene og dramatiske situasjonene, og slik var også det første kvarteret i 2. omgang. Så tok kampen fyr igjen.

Ny kjemperedning

I det 64. minutt skrudde Bukayo Saka ballen mot lengste kryss. Det så ut som utligningen var på vei, men Donnarumma viste sin enorme rekkevidde, fikk fingrene på ballen og slo den til corner.

Rett etter gikk Saka ned i en duell i feltet, og Arsenal ropte på straffe, men dommer Felix Zwayer vinket spillet videre. PSG kontret, og Raya reddet enkelt et skudd fra Hakimi.

Da Zwayer ble kalt til VAR-skjermen, trodde de fleste at det var for å sjekke Saka-situasjonen, men det viste seg å være PSG som skulle få straffe. Hakimis skudd hadde sneiet hånden til Myles Lewis-Skelly, og Vitinha fikk sjansen til å øke ledelsen.

Han trippet i tilløpet. Skuddet i det 69. minutt var velplassert, men ikke hardt nok, og Raya reddet.

Noen minutter senere ble det likevel 2-0 da Hakimi skrudde ballen i mål etter en forsvarsfeil av Partey. Da virket det over, men Arsenal skulle få sitt mål og skapte også sjanser til utligningen som ville skapt full spenning. Til sist fikk PSG-trener Luis Enrique gaven han ønsket seg kvelden før sin 55-årsdag.

Dermed blir årets mesterligafinale Paris Saint-Germain - Inter. Den spilles lørdag 31. mai i München.