Tone Ingebrigtsens forklaring kan bli spilt for pressen likevel

Da Tone Ingebrigtsen skulle forklare seg i rettssaken mot ektefellen, krevde hun lukkede dører i Sør-Rogaland tingrett. Hun krevde at verken presse eller hennes egne barn, utenom de to fornærmede i saken, fikk være til stede. Fordi retten ser på henne som et svært viktig vitne i saken og ville høre hva hun hadde å si, innvilget den motvillig kravet.

Vitneforklaringen ble imidlertid tatt opp, og mediene, ved Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, sendte inn en begjæring om innsyn i forklaringen.

– Vi tenker at det er viktig at det gis innsyn fordi det er et sentralt vitnemål i en sak av stor offentlig interesse. At det hemmeligholdes vil gjøre det umulig for pressens å drive offentlig kontroll og å åpne for offentlig debatt, skriver rådgiver Sindre Granly Meldalen i Norsk Presseforbund i en epost til NTB.

– Vi har foreslått at innsyn gis ved at opptaket spilles av i retten, om nødvendig i lukket rett, men med pressen til stede, legger han til.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for vold i nære relasjoner mot to av sine sju barn. Han nekter straffskyld.

Beslutningen tar tid

Begjæringen fra pressen ble sendt sist onsdag. Partene i saken hadde frist til mandag for å komme med bemerkninger. Tingrettsdommer Arild Dommersnes anslo at avgjørelsen skulle komme tidlig i denne uka. Mandag morgen hadde pipa fått en annen låt.

– Jeg kan opplyse om at vi nå har mottatt aktørenes innspill til deres innsynsbegjæring. Det vil ta lenger tid å behandle dette enn først signalisert. Muligens vil det foreligge en avgjørelse først i starten av neste uke, sa Dommersnes.

Ifølge Meldalen har Tone Ingebrigtsen engasjert Brynjar Meling til å skrive merknaden som er levert domstolen på hennes vegne. Meling har foreløpig ikke svart på NTBs henvendelse om saken.

– Det var uheldig at dørene ble lukket på den måten som de ble, etter vårt syn i strid med det grunnlovsfestede offentlighetsprinsippet, men domstolen har nå mulighet til å «reparere» det ved å gi innsyn i opptaket, sier Meldalen i Norsk Presseforbund.

Larsen: Hensyn til barna bør veie tungt

Påtalemyndigheten og bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen støtter at det gis innsyn i sjubarnsmorens forklaring. Larsen, som representerer Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren hans (18), sier hun er kjent med at beslutninger fra domstol er blitt endret etter at pressen ber om det.

– Det som skjedde her, er at retten bestemte lukkede dører, fordi de ble presset til det av Tone Ingebrigtsen. Og så begjærer man omgjøring. Da får man mye mer tid til å vurdere alle argumentene. Der og da måtte retten ta beslutningen på fem minutter, sier hun til NTB.

Hun ønsker ikke å spå om retten vil imøtekomme begjæringen.

– Det som er kjempeviktig for mine klienter, er at de slipper å holde hemmelig for sine søsken hva moren deres sa. Det er egentlig ganske tragisk at Tone Ingebrigtsen krevde at det skulle holdes hemmelig, da hun nektet sine barn å være til stede når hun forklarte seg. Så jeg tror at det hensynet bør veie tungt, sier Larsen.

Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden sier til NTB at forsvarerne ikke har noen formening om spørsmålet om innsyn.

– Det er ikke vårt problem. Vi har ikke motsatt oss dette, sier han.

At vitneforklaringen kan bli kjent for pressen den siste uka av rettssaken, tror han ikke får så mye å si.

– Retten har hørt det retten skal høre, og det er retten som avgjør saken, ikke mediene, sier Elden.

