Ståle Solbakken tar kritisert Ødegaard i forsvar foran skjebnekamp: – Mange er bortskjemte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Engelske medier var ikke nådige mot Ødegaard etter Arsenal-kapteinens opptreden i 0-1-tapet for Paris Saint-Germain i den første av to semifinaler forrige uke.

Verken nordmannen eller lagkameratene fikk det til å stemme skikkelig, og i etterkant ble Ødegaard vurdert som kampens svakeste spiller hos BBC og tre store britiske aviser: The Sun, The Telegraph og The Independent.

Det er uvanlig kost for Norge-stjernen.

– Han har hatt bedre kamper, men han spilte kanskje mer en normal kamp. Mange er bortskjemte, for han har spilt noen enorme kamper for Arsenal, sier Ståle Solbakken til NTB.

– Hva skjer med Ødegaard?

Landslagssjefen legger deretter til:

– Han er den jeg bekymrer meg minst for i hele verden. Martin er alltid jevnt god.

BBC-børsen stemmes fram av leserne. Keeper David Raya kom best ut av Arsenal-spillerne etter PSG-kampen med en snittkarakter på 5,62 av 10 mulige poeng. Ødegaard fikk 4,16. Hos PSG varierte snittkarakterene fra 6,26 til 8,05.

The Independent ga Ødegaard en firer på børsen og slo fast at det ikke var hans kveld.

– Hva skjer med Ødegaard? Du kan ikke ta ham på innsats og løpsvilje, men hvor er magien med ballen som vi er så vant til å se? Han er nødt til å ta tak i kampene og skape noe fra ingenting, skrev The Sun i sin vurdering.

Les også: Ødegaard slaktes på børsen – svakest av Arsenal-spillerne

Revansje?

Foran onsdagens returkamp i Paris medgir Ståle Solbakken at Arsenal har en jobb å gjøre.

– Jeg tenker at PSG nå er hårfine favoritter, men med ett mål til Arsenal, er det likt igjen. Denne duellen kan gå alle veier, sier han til NTB – og utdyper:

– Akkurat nå er det vel 60-40 fordel Paris, i og med at de har hjemmebane.

Arsenal kommer til onsdagens kamp med en dårlig generalprøve i bagasjen. I helgen ble det 1-2-tap i ligaen mot Bournemouth. Der noterte Ødegaard seg for en målgivende pasning.

Les også: Sjokktap for Arsenal da Bournemouth vendte til seier: – La oss bruke sinnet onsdag