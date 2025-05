Nottingham avga poeng igjen – taper terreng i mesterligakampen

Uavgjortresultatet gjør at Nuno Espirito Santos lag blir liggende på 6.-plassen i den engelske toppdivisjonen med tre serierunder igjen. Det så veldig lovende ut for Nottingham for noen runder siden, men på de fem siste kampene har laget kun plukket fire poeng.

Opp til 4.-plasserte Newcastle og 5.-plasserte Chelsea skiller det to poeng, en luke som kunne blitt tettet med seier i London. Det ligger an til at England får fem plasser i mesterligaen neste sesong, så det er fortsatt mye å spille for.

Det var målløst på Selhurst Park etter en sjansefattig første omgang, men etter pause tok det seg opp. Hjemmelaget Palace kom foran etter å ha blitt tildelt straffespark i det 58. minuttet. Eberechi Eze var trygg fra elleve meter og ordnet 1-1.

Kun minutter senere svarte gjestene etter en corner. Et skudd fra Neco Williams forandret retning i Murillo, og Dean Henderson i Palace-buret ble utspilt.

Det var vertene som var nærmest å stikke av med alle tre poengene. Maxence Lacroix headet like over etter 82 minutter, mens Eze hamret en ball i tverrliggeren noe senere.

På overtid ble det også nettkjenning for Palace, men scoringen ble annullert for offside på Eddie Nketiah.

Nottingham har igjen følgende kamper i Premier League: Leicester (h), West Ham (b), Chelsea (h).

