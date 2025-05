Ni klubber i rød sone – store spillersalg reddet overskudd i toppfotballen

Det viser tall Norges Fotballforbund tirsdag presenterte i sin siste økonomirapport for klubbene i de tre øverste ligaene på herresiden samt Toppserien for kvinner.

Rapporten viser at det ble omsatt for over 3,5 milliarder kroner (ekskludert spillersalg) i de fire ligaene. Det er en liten økning fra 2023 og rekord, samtidig som de totale kostnadene i de samme ligaene var fire milliarder kroner.

NFF skriver at store spillersalg, særlig i Eliteserien og 1. divisjon, gjør at ligaene totalt sett ender med et overskudd.

Samtidig havner to klubber i Eliteserien og like mange i Toppserien og 1. divisjon i rød sone. I 2. divisjon er tallet tre.

I Eliteserien har Strømsgodset falt ned i den mest kritiske kategorien. Sist drammensklubben var i samme situasjon, var ved utgangen av 2022.

Haugesund er på sin side i rød sone for andre rapporteringsperiode på rad. KFUM Oslo er ute av rød sone etter å ha vært der sist.

Disse er i rød sone

I 1. divisjon fortsetter både Raufoss og Start i laveste kategori. Raufoss bekreftet allerede før helgen at klubben straffes med ett poengs trekk i inneværende sesong på grunn av problemene.

For Starts del er det ikke besluttet noen sanksjoner selv om klubben har vært i rød sone de fire siste periodene.

I Toppserien er det nyopprykkede Hønefoss og Røa som havner i rød kategori. Sistnevnte har i likhet med Start vært der over tid.

LSK Kvinner, som var konkurstruet forrige sesong, tar på sin side steget opp i gul sone.

I 2. divisjon for menn er Eik Tønsberg, Grorud og Hønefoss klubbene som er plassert på rødt nivå. Grorud var ikke der i forrige periode, mens Hønefoss er nyopprykket også her.

Ber klubbene passe på

Norges Fotballforbund konkluderer med at selv om den samlede statusen for toppfotballen er overskudd, er det store forskjeller mellom klubbene.

Generalsekretær Karl-Petter Løken påpeker at de positive tallene må tilskrives klubbene som har levert gode sportslige prestasjoner internasjonalt, samt at det har vært et generelt oppsving i interessen nasjonalt.

–- Det er gledelig å se at våre klubber i lisensierte ligaer totalt sett leverer overskudd. Stor del av inntektsøkningen de siste årene kommer av gode sportslige prestasjoner internasjonalt, samt økning i interessen nasjonalt. Klubbene har over tid investert i sportslig utvikling, som har gitt resultater. Vi ser nå at klubbene investerer ytterligere, som igjen gir økte kostnader. For noen klubber utfordrer dette pådraget av kostnader bærekraftig økonomisk drift, og vi håper klubbene evner å tilpasse seg, sier generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, sier Løken.

NFFs seksjonsleder for klubblisens, Thorkild Lillesveen, trekker også fram at spillersalg gjør at klubbene samlet sett går med overskudd.

– Vi har lagt bak oss et økonomisk år hvor inntektene er på omtrent samme nivå som i 2023, mens kostnadene har økt betydelig. Spillersalg gjør likevel at klubbene går med aggregert overskudd. Dette selv om netto transfer er noe ned fra 2023. Samtidig ser vi at flere klubber har likviditetsutfordringer, blant annet ved at innbetaling fra spilleroverganger ofte fordeles over flere år. Ved økte verdier på spillersalg er det ekstra viktig at klubbene er dyktige i sin budsjettering av likviditet, sier seksjonsleder klubblisens i NFF, Thorkild Lillesveen

Bodø/Glimt er blant klubbene som har hatt store inntekter fra salg.

