Kjell Bjarne Helland blir ny generalsekretær i Norges idrettsforbund

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai offentliggjorde ansettelsen av Helland på et internt møte tirsdag.

– Etter en solid og omfattende rekrutteringsprosess er vi glade for at vi i dag kan presentere Kjell Bjarne Helland i rollen som ny generalsekretær i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Sammen med idrettsstyret vil vår nye generalsekretær være med å sette kursen for den videre utviklingen av norsk idrett fremover, sier Al-Samarai og legger til:

– Kjell Bjarne har bred bakgrunn fra idretten og har også solid erfaring fra 20 år i næringslivet i ulike lederfunksjoner

Helland tiltrer stillingen senest 4. august og tar over stafettpinnen etter Nils Einar Aas som var generalsekretær i NIF fram til desember 2024.

– I norsk idrett er vi én familie, og sammen gjør vi underverker. Vi kan skape flere. Vi skal derfor sammen jobbe målrettet for å lykkes med det. Jeg ser fram til å ta fatt på denne viktige oppgaven for norsk idrett, sier Helland.

Han er født og oppvokst i Trondheim og har bakgrunn fra håndballen. Helland har blant annet vært eliteseriedommer i ti år og trener på heltid.

Han begynte i Sør-Trøndelag idrettskrets som organisasjonssjef 1. mars 2010 og ble organisasjonssjef i den sammenslåtte kretsen for Trøndelag idrettskrets fra 1. januar 2018.