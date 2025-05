Graabak usikker på fremtiden tross landslagsplass: – Har ikke landet det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trønderens framtid har vært usikker i lang tid, og det er den også etter at Norges Skiforbund gikk ut med 2025/26-laget.

– Det stemmer at jeg er tatt ut på laget, men jeg har ikke landet framtiden helt enda, bekrefter Graabak overfor NTB.

Veteranen har ikke satt en tidsfrist for seg selv.

– Ikke noe konkret, men det tar nok ikke så veldig lang tid, sier Graabak.

Graabak har fire OL-gull og er blitt verdensmester tre ganger. Han tok et individuelt sølv på hjemmebane så sent som i VM i Granåsen tidligere i år.

Sterkt ønske

OL blir det store høydepunktet for kombinertherrene i 2025/26-sesongen. Det går uten seiersmaskinen Jarl Magnus Riiber, som ga seg etter VM i Granåsen.

– Vi har to klare kandidater til å ta over som den klare eneren når Jarl er ute av bildet. Både Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak hadde blitt verdensmestere i Trondheim uten Jarl Magnus Riiber til start, sier sportssjef Ivar Stuan i en pressemelding og fortsetter:

– Samtidig vet vi at det er kun to eller tre løpere som får plass i OL-troppen. Jens og Jørgen er store medaljekandidater.

Men det er langt ifra sikkert at Graabak faktisk stiller i Nord-Italia.

– Jeg tror Stuan har et veldig sterkt ønske om at det skal skje, og det setter jeg pris på. Så får vi se hvor jeg havner, men det er en mulighet, sier 34-åringen til NTB.

Junior tas opp

På kvinnesiden blir Gyda Westvold Hansen og Ida Marie Hagen igjen å regne med i toppen, men må fortsatt vente tålmodig på å få kjempe om olympiske medaljer.

– Kombinertkvinnene kom ikke med i OL i 2026, men vi har ikke gitt opp kampen for å få dem med i Frankrike-lekene i 2030, sier Stuan.

Ingrid Låte (17) er for første gang tatt ut på landslaget, men stortalentet deltok både i VM og verdenscupen sist vinter. Hun er også regjerende juniorverdensmester.

Stuan omtaler Låtes landslagsplass som «særdeles fortjent».

– Vi håper og tror at Gyda og Ida vil hjelpe Ingrid til å ta ytterligere steg. Marte og Mari Leinan Lund har vært med oss lenge og har begge vist at de er i toppen når de er i form og skadefrie. Kombinertlandslaget har aldri før hatt et så bunnsolid landslag på kvinnesiden.

Dette er kombinertlandslaget i neste sesong:

Kvinner:

Gyda Westvold Hansen (Nansen), Ida Marie Hagen (Haslum), Marte Leinan Lund (Tolga), Mari Leinan Lund (Tolga), Ingrid Låte (Strandbygda), Jens Lurås Oftebro (Jardar)

Menn:

Jørgen Graabak (Byåsen), Simen Tiller (Moelven), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Andreas Skoglund (Molde og omegn), Espen Andersen (Lommedalen)

