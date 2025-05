Gigamøte mellom Warholm og Benjamin på Bislett: – Duellen jeg har jobbet med i flere år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Warholm satte verdensrekord med 45,94 da han ble olympisk mester på 400 meter i Tokyo i 2021. Da tok Benjamin sølv. Tre år senere var Rai Benjamin bestemann da han vant OL i Paris med Warholm på sølvplass.

– Dette er duellen jeg har jobbet med å få til i flere år, sier stevnedirektør Steinar Hoen til det faktum at det nå er klart for stjerneduell mellom Karsten Warholm og hans argeste konkurrent, amerikaneren Rai Benjamin, under Diamond League-stevnet på Bislett torsdag 12. juni.

Debut

Dette blir Rai Benjamins debut på Bislett. Han har aldri konkurrert i Norge tidligere.

– Jeg er så glad for at jeg endelig skal konkurrere på Bislett. Jeg har set på disse stevnene siden jeg var en liten gutt, og nå kan jeg selv være med. Jeg kan bare tenke meg til hvordan atmosfæren vil være med Warholm på plass, og jeg ser fram til konkurransen, sier Benjamin i en pressemelding fra arrangøren Bislett Alliansen.

Møtet blir det tiende mellom Benjamin og Warholm gjennom alle tider, og det første på 300 meter hekk. Warholm har funnet fem av duellene hittil. Fire av dem er gått i Benjamins favør.

300 meter hekk er en ny øvelse i Diamond League-sammenheng denne sesongen.

Dos Santos

Brasilianeren Alison dos Santos er også klar for det samme løpet på Bislett 12 juni. Det betyr at verdens tre raskeste på 400 meter hekk gjennom alle er på plass under stevnet.

Karsten Warholm innledet sesongen med bestenotering i verden på 300 meter hekk på tiden 33,05 under Diamond League-stevnet i Xiamen 26. april.

3. mai vant Warholm 400 meter hekk på 47,28 under det påfølgende Diamond League-stevnet i Shaoxing, også det i Kina.

