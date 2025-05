Viking-keeper kom for sent til kamp – reserven holdt buret rent mot Sarpsborg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Viking er godt i steamen med 14 poeng på de seks siste kampene, men konkurrentene fra Bergen er poenget foran siddisene.

Før start var en annen situasjon den store snakkisen. Vikings vanlige sisteskanse Thomas Kinn skulle egentlig ha startet kampen, men ifølge Stavanger Aftenblad møtte han for sent til kampen, og dermed ble han vraket og plassert på benken av trenerteamet, til fordel for veteranen Arild Østbø.

34 år gamle Østbø klarte brasene godt, men ble heller ikke satt på de aller største prøvene i det som ble en ganske kjedelig og udramatisk fotballkamp uten den store temperaturen.

Fint å levere

– Jeg ble hevet inn i det i dag, og da er fint å levere med «Clean Sheet», sa Arild Østbø til TV 2.

Han ble kåret til banens beste av en lokal jury. Etterpå var den en mann med blandede følelser som snakket med mediene.

– Det er litt begravelsesstemning akkurat nå. Det var spill mot ett mål, og vi burde ha vunnet dette. Vi må opp på hesten igjen, sa Østbø.

Viking var hakket bedre i 1. omgang, uten at det på noe som helst vis var et fyrverkeri av en fotballkamp.

Sjeldent resultat

Det ble ikke noen sjansebonanza etter pause heller. Nærmest lenge var kanskje Sarpsborgs Frederik Carstensen et drøyt kvarter ut i omgangen, men i det 88. minutt kom plutselig Vikings Simen Kvia-Eikeskog på blank mål uten at han lyktes.

Det hører med til sjeldenhetene at Viking spiller 0-0. Ifølge kjennere som kommenterte kampen skjedde det sist gang for tre år siden.

Viking er uten tap mot Sarpsborg siden 16. oktober 2022. Viking har samlet seg 14 poeng på de seks siste kampene og har ikke tapt siden serieåpningen mot Vålerenga 30. mars (1-3).

