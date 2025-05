Vålerenga tapte ny toppkamp på hjemmebane: – Jeg blir flau

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seiersmålet kom 81 minutter inn i kampen etter at Vålerenga først hadde utlignet Branns 2-0-ledelse til 2-2. Innbytterne fikset jobben for Brann. Jonas Torsvik tok ned en crossball og spilte opp Mads Sande, som styrte ballen i mål.

TV-bildene viste at ballen var borti armen til Torsvik da han tok ned crossballen.

– Jeg var med en gang sikker på at det var hands, og det var derfor jeg ikke feiret så mye, men jeg kan ikke reglene helt, sa han til TV 2.

Det er ikke tilfeldig at det er innbyttere som avgjør for Brann.

– Vi er veldig opptatt av at innbyttere skal komme inn og gjøre en forskjell, sa Sande.

Langt inn i overtiden fikk Brann straffespark. Det ble satt enkelt inn av Aune Heggebø, hans fjerde for sesongen, til 4-2. Vålerenga-trener Geir Bakke raste på sidelinjen og stormet i garderoben.

– Noen ganger blir man irrasjonell. Jeg mener at vi skulle hatt frispark rett før straffesparket, for trøyetrekking. Jeg var forbannet og tenkte at nå må jeg inn og roe meg, ellers blir jeg utvist, sa Bakke til TV 2 etter kampen.

Satte fart

Brann hadde overtatt spillet igjen mot tampen av omgangen. Trippelbyttet etter 60 minutter satte på ny fart i bortelaget.

29. mars tapte laget fra Bergen 0-3 borte for Fredrikstad i serieåpningen, og mange rynket på nesen av det de røde fikk til.

Siden har de vært uovervinnelige og har vunnet fem kamper i serien og to i cupen. Brann topper tabellen med 15 poeng og to poeng ned til Viking etter at begge har spilt seks kamper, men Viking kan gå forbi igjen om de vinner mot Sarpsborg søndag.

Vålerengas hjemmearena var utsolgt for annen kamp på rad, men det var Branns tilhengere som fikk mulighet til å juble.

– Det møter opp så mange fine folk på tribunen, og så klarer vi ikke å gi de den festen de fortjener. Jeg blir flau, sa midtstopper Sebastian Jarl til TV2 etter kampslutt.

Det var spilt bare 3.33 minutter da Brann tok ledelsen. Aune Heggebø spilte opp Emil Kornvig, og den iskalde dansken sikret seg plass og slo ballen i mål med venstrefoten fra omtrent akkurat på 16-meterstreken.

Farligheter

Vålerenga hadde flere farligheter i halvimen som fulgte, uten at det ble noe ut av det. Brann var det beste laget, og i tillegg var de flinke til å utnytte hjemmelagets feil.

VIFs Sebastian Jarl bidro med en gavepakke i det 36. minutt, og det balltapet tok den ferske serielederen vare på. Felix Horn Myhre serverte med yttersiden av høyrefoten, og Aron Gudmundsson kunne kontant score sitt første i Brann-drakten.

Mannskapet til trener Freyr Alexandersson var det beste laget før pause.

Snudde

I 2. omgang scoret Vålerenga allerede etter tre minutter. Et flott angrep ble avsluttet da Magnus Riisnæs spilte opp Muamer Brajanac på glitrende vis, og dansken scoret sitt første for sesongen. Fire minutter senere var det Riisnæs selv som utlignet til 2-2.

Men det skulle altså ikke holde til poeng for hjemmelaget. Brann slo kraftig tilbake og sikret seg alle poengene da Mads Sande plasserte ballen i det lengste hjørnet.

Vålerenga er nummer sju på tabellen med sine sju poeng. Etter seks serierunder er det allerede åtte poeng opp til serielederen.

Dette var første møtet mellom lagene siden 2023. Den gang vant Brann begge kampene i serien, men VIF slo Brann i cupen.

– Vi gjør enkle feil som fører til baklengsmål. Det er surt, sier VIFs Magnus Bech Riisnæs til TV2.

Kampfakta

Eliteserien, runde 5

Vålerenga – Brann 2-4 (0-2)

16.556 tilskuere

Mål: 0-1 Emil Kornvig (4), 0-2 Eggert Aron Gudmundsson (36), 1-2 Muamer Brajanac (48), 2-2 Magnus Riisnæs (53), 2-3 Mads Sande (81), 2-4 Aune Heggebø (str. 90+6).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Vinícius, Petter Strand, Vålerenga, Emil Kornvig, Fredrik Pallesen Knudsen, Eivind Helland, Brann.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Håkon Sjåtil, Sebastian Jarl (Aaron Kiil Olsen fra 89.), Kevin Tshiembe, Vinícius – Henrik Bjørdal (Mees Rijks fra 85.), Brice Ambina, Carl Lange (Elias Sørensen fra 81.) – Magnus Riisnæs, Muamer Brajanac, Petter Strand (Elias Hagen fra 85.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Eivind Helland, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Joachim Soltvedt (Jonas Torsvik fra 70.) – Eggert Aron Gudmundsson (Lars Remmem fra 59.), Emil Kornvig, Felix Horn Myhre – Bård Finne (Mads Hansen fra 59.), Aune Heggebø, Niklas Castro (Mads Sande fra 59.).

