Tomålsscorer Broholm om RBKs ubeseirede rekke: – Kan holde på så lenge vi vil

Dermed kom RBK tilbake på vinnersporet etter et surt poengtap mot Kristiansund torsdag. Da følte RBK seg snytt etter to annullerte scoringer og straffespark imot på overtid i 1-1-kampen.

– Det var veldig deilig. Vi burde hatt tre poeng da også, det var veldig ufortjent, sa Broholm til TV 2 etter søndagens seier.

Med 3-0 over Bryne er RBK fortsatt ubeseiret med fire seire og to uavgjort etter seks kamper.

– Det var deilig å score igjen. Vi har ennå ikke tapt, så vi får bare fortsette å vinne. Så lenge vi møter opp her og spiller vårt spill, så kan vi holde på så lenge vi vil, sa Broholm om hvor lenge RBK kan forbli ubeseiret.

Venstresiden leverte

Etter ni minutters spill ga Rosenborg bortelaget fra Jæren en forsmak på hva som ventet. Broholm ga Rosenborg ledelsen etter et klasseangrep orkestrert av Emil Konradsen Ceide og Adrian Pereira. Sistnevnte serverte Broholm 1-0 på et sølvfat.

Trønderne valset over Bryne i første omgang, men slet med å omsette sjansene i mål.

Etter hvilen åpnet Bryne langt friskere etter et trippeltbytte og traff tverrliggeren etter et skudd fra Axel Kryger nesten umiddelbart etter pause.

Men etter 63 minutter ble bortelaget nok en gang straffet, på samme måte som på 1-0. Igjen spilte Ceide til Pereira. Han sendte ballen inn i boksen til Broholm, som ble tomålsscorer.

Sterke topplag

Sander Tangvik har vært en levende vegg som RBK-keeper denne sesongen, men var nær ved en kjempetabbe etter 68 minutter. Da 22-åringen skulle plukke ned et innlegg, glapp ballen mellom hendene på ham, men heldigvis for keeperen endte den like utenfor stolpen.

Et kvarter før slutt førte nok et flott RBK-angrep til scoring, da innbytter Ulrik Yttergård Jensen stanget inn 3-0.

Nok en gang var Broholm involvert. Unggutten lobbet ballen gjennom til Noah Holm, som headet inn til Yttergård Jensen, som stusset ballen videre i mål.

3-0-seieren holder til 3.-plass i Eliteserien, ett poeng bak serieleder Brann.

Viking på 2.-plass har enda bedre målforskjell enn RBK, men siddisene har også spilt én kamp mer. Bodø/Glimt på plassen bak RBK, ligger fire poeng bak, men har to kamper mindre spilt enn trønderne.