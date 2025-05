Seierslykke på overtid for Høgmo og Molde mot FKH: – Helt sinnsykt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Berisha var ikke i troppen grunnet en kjenning i lysken, og i spissens skadefravær slet Molde med å skape stort før pause mot Eliteseriens bunnlag. Like før hvilen banket uansett Kristian Eriksen kontant inn 1-0 for hjemmelaget.

Det så ut til å holde til seier fram til Madiodio Dia scoret på overtid og sørget for 1-1. Like før hadde Molde brent en vanvittig dobbeltsjanse, der Magnus Wolff Eikrem skjøt i tverrligger på åpent mål.

Men til slutt skulle det endelig lykkes for Molde, som scoret ved Jalal Abdullai langt inne i overtiden. Ghaneseren ble nesten tomålsscorer like etterpå, men alene med keeper ville det seg ikke for Abdullai, som uansett ble matchvinner.

– Jeg skjønner ikke hvorfor du skal prate med meg. Var det noe som skjedde? spøkte Eikrem da han ble intervjuet av TV 2 etter kjempemissen mot slutten av kampen.

– Fy fader. Fotball noen ganger, det gir og tar. Selvfølgelig skulle jeg scoret, men når vi gjør det på den måten her så er det helt sinnsykt, oppsummerte Eikrem.

Småskader

Molde har trøblet i seriestarten under Høgmos ledelse, men kom til kampen etter to sterke uavgjortresultater mot Bodø/Glimt og Rosenborg.

Mot RBK startet Berisha sin første kamp siden 2023, men til søndagens bunnoppgjør var både spissen og Emil Breivik ute med småskader.

Før kampen var Haugesund det eneste laget som hadde tatt færre poeng enn Molde i sesongåpningen. Etter søndagens seier klatrer Molde opp på trygg grunn.

Les også: Tomålsscorer Broholm om RBKs ubeseirede rekke: – Kan holde på så lenge vi vil

Tabelljumbo

Haugesund blir værende på bunnen av tabellen. Ett poeng på seks kamper er fasiten så langt.

– Vi gjør mye bra gjennom kampen og kommer oss tilbake. Vi gir vekk kampen, og det er ikke godt nok. Vi spiller ikke kampen ferdig, det er forskjellen, sa Haugesund-trener Sancheev Manoharan etter kamp.

Molde møter Rana borte i cupen onsdag og reiser til Jæren for et møte med Bryne neste helg. Haugesund møter Stabæk på bortebane i cupen, før et nytt vestlandsoppgjør venter hjemme mot Viking søndag.

Les også: KBK vendte til seier borte mot Strømsgodset etter drømmescoring fra Alte