Reservepreget Tottenham ladet opp til Glimt-retur med poengdeling

En av spillerne som fikk sjansen fra start var Wilson Odobert, som scoret sitt første ligamål for Tottenham da han ordnet 1-0 etter et kvarters spill. Spurs utnyttet to svake klareringsforsøk fra Max Kilman da Mathys Tel spilte Odobert på blank kasse.

West Ham tok initiativet i kampen etter åpningsmålet og utlignet til 1-1 etter 28 minutter. Kaptein Jarrod Bowen var sikker alene med Guglielmo Vicario, som reddet en stor sjanse fra samme mann 10 minutter før slutt.

Tre mann igjen

Den italienske keeperen var en av kun tre mann i Tottenhams startellever mot West Ham som også startet i 3-1-seieren over Bodø/Glimt sist torsdag. Yves Bissouma (midtbane) og Richarlison (angrep) var de to andre. Sistnevnte ble byttet ut etter 67 minutter, uten tegn til skade.

Djed Spence fikk en liten smell etter en drøy halvtime, men fullførte hele kampen for Tottenham. Ellers kom Spurs seg unna ytterligere skadetrøbbel.

Det var ventet at Spurs-manager Ange Postecoglou kom til å hvile mange før returkampen mot Glimt på Aspmyra. Torsdag står finaleplass i europaligaen på spill.

Usikre

James Maddison og Dominic Solanke er usikre før reisen til Nord-Norge. De fikk hver sin smell i den første Glimt-kampen, og ingen av dem var i troppen mot West Ham.

Fra før er Son Heung-min også usikker til returoppgjøret mot Glimt. Tottenham-kapteinen sto over både det første semifinaleoppgjøret og søndagens ligakamp.

Postecoglu uttalte seg til football.london etter at reservepreget Tottenham hadde spilt 1-1 mot West Ham i Premier League søndag.

– Det ser ikke bra ut, men vi venter på mer informasjon. Forhåpentligvis får vi litt klarhet i morgen. Det ser ikke lovende ut, men vi får vente og se, sa Postecoglu.

Maddison måtte byttes ut med skade i det første semifinaleoppgjøret mot Bodø/Glimt, etter at han hadde scoret i 3-1-seieren og bidratt til at Tottenham sikret seg et godt utgangspunkt foran returoppgjøret i Nord-Norge torsdag.

Dominic Solanke måtte også byttes ut med skadeproblemer mot Glimt. Han manglet i likhet med Maddison i kamptroppen mot West Ham. Han ser derimot ut til å rekke den siste kampen mot Glimt.

– Dom er på bedringens vei. Vi utelot ham i dag, men det medisinske apparatet er ganske trygge på at han blir klar til torsdag, sa Postecoglu.

