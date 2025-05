Rekordungt United-lag tapte igjen – seks ligakamper uten seier

Manchester United hadde aldri stilt med et så ungt mannskap i en Premier League-kamp tidligere. Her skal alt satses inn mot returkampen mot Athletic Bilbao i europaligaens semifinale kommende torsdag. United vant bortekampen 3-0.

Manchester United startet uten spillere som Bruno Fernandes og Harry Maguire, og gjennomsnittsalderen på startelleveren var 22 og 270 dager. Det er den tredje yngste elleveren uansett lag siden Premier League startet i 1992, ifølge statistikktjenesten Opta.

Blant annet mønstret United dansken Chido Obi fra start. Med sine 17 år og 156 dager er han den yngste noen gang til å starte en Premier League-kamp for Manchester United. Tidligere i år har han kommet inn fem ganger fra benken.

Smågutter

Denne gangen var ikke ungt bra nok. Manchester United-spillerne framsto som smågutter, selv om det startet bra for dem.

I det 14. minutt satt den for Manchester United. Mason Mount satte det presise innlegget fra Alejandro Garnacho i mål.

Brentford overtok presset etter Uniteds scoring, og et langt innkast i det 27. minutt endte med at hjemmelaget utlignet på et selvmål av Luke Shaw. Bare seks minutter senere hadde Brentford vendt det hele. Kevin Schade hang høyt og headet inn pasningen fra Christian Nørgaard. Brentford var det klart beste laget i 1. omgang.

Strålende angrep

Etter 70 minutters spill kom Kevin Schades andre for kampen. Han headet inn et av lagets utallige innlegg i løpet av dagen. Det var hans scoring nummer ti i årets Premier League. Yoane Wissa scoret sitt PL-mål nummer 18 like etterpå. Det kom etter nok et strålende angrep.

Mot slutten kviknet Manchester United til og reduserte to ganger, først ved Alejandro Garnacho til 2-4 og deretter Amad Diallo til 3-4.

Kristoffer Ajer startet på benken slik han også gjorde sist kamp mot Nottingham Forest. Da ble han byttet inn i det 87. minutt. Denne gangen kom han inn i det 81. minutt.

Brentford rykket opp til 10.-plass på tabellen. Manchester United ligger fast på 15.-plass.

