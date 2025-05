Redaktør ringte Arne Scheie – beklaget etter rasismevits: – Ikke noe morsomt

– Jeg synes ikke at det er noe morsomt, sier Arne Scheie til NRK.

Kommentatorlegendens sitater er en del av norsk fotballhistorie, men det uekte sitatet som sto på trykk i lørdagens Romerikes Blad, var ikke blant dem. Der het det på avisens humorside under spalten «Ukens Arne»:

– Det må være liv å si, Nils Johan, at hvis det blir flere fargede spillere på Spurs nå, må laget skifte navn til Hottentottenham.

Scheie understreker overfor NRK at han aldri har sagt dette. Han sier at han har fått flere reaksjoner i etterkant.

– Jeg fikk det bare lest opp at jeg mente noe nedsettende om de svarte spillerne på Tottenham. Det gjør jeg på ingen måte. Jeg ville aldri sagt noe stygt om spillere – som ikke går på det rent sportslige, sier han.

Lokalavisens sjefredaktør Mads Yngve Storvik likte heller ikke det han leste i egen avis.

– For det første har jeg ringt Arne Scheie og beklaget at dette kom på trykk hos oss. Dette skulle aldri stått. Det er riktignok en humorside som har eksistert i over 20 år, med den samme spalten «Ukens Arne». Noen ganger treffer man planken, andre ganger bommer man – det gjorde vi her. Det var ikke bra, sier Storvik til NRK.