Oppgitt Tromsø-kaptein etter hjemmetap for Sandefjord: – VM i slurv

Avgjørelsen falt da Stefán Ingi Sigurdarson satte ballen i mål ved lengste stolpe etter 62. minutters spill. Angrepet startet symptomatisk nok med et balltap av Tromsø langt inne på egen halvdel.

Tromsøs pasningsspill var svakt gjennom store deler av kampen, og de mistet ballen altfor fort.

– Det er VM i slurv. Vi skal kjempe oss tilbake og komme sterkere i 2. omgang. Vi skal skjerpe oss, sa Tromsøs kaptein Ruben Yttergård Jenssen til TV 2 i pausen.

– Vi kjører hele kampen, og det er fint det, sa Sandefjords kaptein Filip Ottosson etter de første 45 minuttene.

Da var Sandefjord klart best og hadde alt det som var av spill og sjanser, blant annen en skummel avslutning i krysset med en påfølgende like skummel retur. Hjemmelaget skuffet og hadde ingen skudd på mål i 1. omgang.

Kontroll

Det ble ikke spesielt mye bedring etter pause for hjemmelaget. Sandefjord hadde for det meste god kontroll uten at de klarte å skape de helt store farlighetene framover på banen fram til det smalt etter et drøyt kvarter da det ene, viktige 1-0-målet kom.

– Vi virker ikke klare, motiverte og sugne fra start. I dag var det ikke godt nok, og det er utrolig skuffende, sa Trømsøs trener Jørgen Vik.

Det snødde i Tromsø, og bilder viste at kunstgresset var mer enn bare litt bulkete på Romssa Arena, til en kamp mellom to lag som lå midt på tabellen før søndagens oppgjør.

Magisk

Tromsø berget uavgjort på overtid mot Viking sist helg. Sandefjord slo HamKam 2-0 hjemme, og søndag kom også årets første seier på bortebane.

Sandefjord har aldri åpnet med tre seirer i løpet av de første fem kampene.

– Dette var magisk! konstaterte Sander Risan Mørk overfor TV 2.

Tromsø vant 3-0 i tilsvarende møte sist sesong. Denne gangen ble det tap.

