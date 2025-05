Mourinho i harnisk etter nytt tap mot Solskjær og Besiktas: – Bestemt på forhånd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gedson Fernandes var i sin tid Mourinhos første signering som Tottenham-trener, men midtbanespilleren ble aldri noen suksess etter å ha ankommet London-klubben som et stortalent.

Søndag ble Fernandes tungen på vektskålen for Solskjærs lag i Istanbul-derbyet mot midtbanespillerens gamletrener, etter at han først brant en straffe.

Det ble et skudd for baugen for vinnersjansene til Fenerbahçe i den tyrkiske eliteserien. Mourinhos lag ligger nå åtte poeng bak serieleder Galatasaray med fire serierunder igjen.

Portugiseren mener at en Galatasaray-tittel har ligget i kortene hele tiden.

– Jeg tror utfallet av denne ligaen var allerede bestemt på forhånd. Jeg er så lei av å snakke om dommeren og VAR. Ingenting forandrer seg. Hvor mange muligheter fikk vi ikke tildelt, som straffesparket vi skulle hatt i dag? Vi fortjente ikke å tape i det hele tatt, sa Mourinho etter kampen ifølge tyrkiske fotomac.

Følte seg snytt

Like før vinnermålet vurderte VAR om Fenerbahçe skulle få straffespark. Youssef En-Nesyri gikk i bakken da han forsøkte å runde keeper, men Mourinho og Fenerbahçe fikk ikke straffesparket de ønsket.

Hendelsen skjedde like etter at dommer Yasin Kol dømte straffespark til Besiktas etter 35 minutter. Talisca handset på klønete vis i egen boks. Fernandes utnyttet ikke sjansen fra krittmerket, og skuddforsøket ble reddet av Fenerbahçe-keeper İrfan Can Eğribayat.

Like før pause fikk Fernandes sin revansj, da han utnyttet nok en gavepakke fra Mourinhos menn. Mert Müldür forsøkte å heade tilbake til keeper, men ballen gikk i stedet rett til Fernandes, som sikkert satte ballen i mål.

Kjemper om europaplass

Det var nok til å sikre Ole Gunnar Solskjær & co. en viktig seier.

Besiktas ligger på 4.-plass, hele 20 poeng bak søndagens motstander. Opp til Samsunspor på 3.-plass er det bare to poeng og Solskjærs lag har i tillegg en kamp til gode.

3.-plass vil bety kvalifisering til neste sesongs europaliga, mens 4.-plass fører til kvalifiseringsspill til conferenceligaen. Seieren mot Fenerbahçe gir også pusterom til lagene bak for Solskjærs menn.

Istanbul Basaksehir på 5.-plass er fire poeng bak Besiktas. Den plasseringen gir ikke europacupspill.

Mourinho og Fenerbahçe styrer mot 2.-plass, som gir spill i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League.