Kane fikk feire sin første tittel – Bayern seriemester etter Leverkusens poengtap

Dermed kunne Harry Kane feire sin første tittel. Leverkusen stakk av med 1.-plassen sist sesong etter engelskmannens overgang til tysk fotball.

På X har Kane lagt ut en video der han og lagkameratene synger «We are the Champions» til den velkjente Queen-sangen.

Det har syntes å være en forbannelse over engelskmannen, som sanket flere 2.-plasser i sin tid i Tottenham. I tillegg til å bli toer i Premier League i 2016/17-sesongen, var Kane også tapende finalist med Spurs i mesterligafinalen i 2019 og i ligacupen i 2015 og 2021.

For England har det også blitt to finaletap i EM for nasjonens mestscorende gjennom tidene.

Etter overgangen til Bayern foran sist sesong ble det umiddelbart tap i finalen i supercupen, før klubben endte på en skuffende 3.-plass i ligaen, etter at den tyske storklubben hadde vunnet serien elleve ganger på rad før Kanes ankomst.

Søndag skulle det endelig lykkes for den engelske spissen, som også ligger på 2.-plass på toppscorerlisten gjennom tidene i Premier League med 213 mål. I Bundesliga ble han toppscorer sist sesong og ser ut til å bli det igjen denne sesongen.

Måtte vinne

Leverkusen måtte vinne borte mot Freiburg for å ha teoretisk mulighet til å ta igjen Bayern denne sesongen, men det ville seg ikke i en vanskelig bortekamp.

Den regjerende seriemesteren, som gikk gjennom hele forrige sesong uten ligatap, ble et nummer for små mot Freiburg og lå under 0-2 etter 48 minutter.

Florian Wirtz tente et håp med en redusering ti minutter før slutt, og midtstopper Jonathan Tah utlignet på overtid, men med uavgjort kan ikke Xabi Alonsos menn ta igjen Bayern.

Kamp om CL-plasser

Med to serierunder igjen har Bayern en ledelse på ni poeng ned til Leverkusen, som ender på 2.-plass.

Kampen var også viktig for Freiburg, som med seier kunne tatt et langt steg mot å sikre seg en plass blant de fem beste i Bundesliga. Det gir spill i neste sesongs Champions League.

Uavgjort mot Leverkusen tar uansett Freiburg forbi Borussia Dortmund på tabellen med ett poeng, etter at Julian Ryersons lag vant 4-0 lørdag. Leipzig følger på 6.-plass, poenget bak Dortmund igjen.

