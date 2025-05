Forbundet ville betale for å unngå Spania-støy mellom Nordås og Ingebrigtsen

Friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik sa i retten mandag at Ingebrigtsen-brødrene har reagert på vitnemålet til Narve Gilje Nordås i rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen. Nordås og Per Svela skulle på treningsleir i Spania ved påsketider, og det skulle også Henrik og Jakob Ingebrigtsen.

Slokvik opplyste at ledelsen i forbundet forsøkte å ta grep for å forhindre at det oppsto uønsket støy.

– Jeg tok en runde med Narve og Per om det. Det gikk så langt som at presidenten vår tilbød at forbundet kunne ta hele kostnaden dersom de dro et annet, sted. Vi så at dette kunne bli konfliktfylt, sa Slokvik.

Den aktuelle treningsleiren fant sted i spanske Sierra Nevada i forbindelse med påsken.

Dårligere relasjon

Både Jakob og Henrik Ingebrigtsen samt Nordås og treningskamerat Per Svela, som begge trenes av Gjert Ingebrigtsen, dro til slutt til Sierra Nevada.

Friidrettstoppen sier han hadde respekt for at Nordås og Svela ikke ønsket å trene på et lavereliggende sted, som tilbudet fra forbundet innebar.

På spørsmål fra forsvarer Reisvang om hvem han var bekymret for at eventuell støy ville bli et problem for, lød svaret:

– Nei, jeg tenkte mest på Narve. Henrik har jo skjelt ut Narve før.

Slokvik ble også utfordret på samarbeidet han har hatt med Ingebrigtsen-brødrene og deres rådgiver Espen Skoland.

– Relasjonen til dem har blitt dårligere som følge av at jeg har forsøkt å følge opp Narve. Vi har mange utøvere, og min jobb er å følge opp alle. De (brødrene) ønsket jo at Gjert ikke skulle fortsette som trener, svarte Slokvik.

Burde sett det komme

I forbindelse med Slokviks vitnemål i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes torsdag ble treningsleiren et tema på initiativ fra forsvarerne. Forsvarer Heidi Reisvang ville vite om noen av Ingebrigtsen-brødrene har reagert på vitnemålene til Gjert-elevene.

Slokvik svarte bekreftende, men understreket at han ikke har hatt direkte kontakt med friidrettsbrødrene.

– De har vel mer vært sinte på det Narve og Per har sagt, fordi de har vært en motpart til dem, sa sportssjefen.

Han bekreftet videre at forbundet forsøkte å unngå at de alle skulle oppholde seg i Sierra Nevada på samling.

– Vi visste at det kom til å bli problematisk. Det burde vi ha tenkt på tidligere. Vi burde på et tidligere tidspunkt ha sett på om det fantes andre muligheter, sa Slokvik.

Opplevde krangler

Rettssaken mot voldstiltalte Gjert Ingebrigtsen har pågått siden 24. mars i Sør-Rogaland tingrett. De to fornærmede i saken er Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren hans (18).

Sportssjef Slokvik inntok vitneboksen etter lunsj mandag. Han har hatt det sportslige ansvaret i forbundet siden 2018.

Slokvik bekreftet å ha vært hjemme hos Ingebrigtsen-familien flere ganger.

– Jeg har opplevd krangler i heimen og etter min mening en litt kvass tone med barna, sa friidrettstoppen og nevnte to spesifikke episoder.

Deretter ville bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen vite hvordan Slokvik har oppfattet Gjert Ingebrigtsen.

– Han er den mest krevende treneren jeg har jobbet med. Jeg har oversikt over alle samtaler jeg har hatt med trenere og utøvere. Han er den jeg har hatt flest med. Han er uforutsigbar. I det ene øyeblikket kan han være veldig hyggelig, mens andre ganger kan han være oppfarende og sint, sa Slokvik.

Prosedyrer neste uke

Dette er siste uke med vitneføring i Ingebrigtsen-saken. I neste uke, som er den siste i retten, er det satt av tid til partenes prosedyrer og tiltaltes sluttreplikk.

Gjert Ingebrigtsen har møtt i retten hver dag av forhandlingene. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Blant de øvrige vitnene mandag var etterforskningsleder i saken og psykologen som har bistått den fornærmede jenta og foreldrene i perioden etter at hun flyttet i fosterhjem.

Denne delen av rettssaken har referatforbud.

