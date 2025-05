Casper Ruud med historisk seier i Madrid Open: – En utrolig følelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var ikke bare Ruuds første seier i en Masters1000-turnering, men første seier til en nordmann i en så stor turnering. Ruud har tidligere spilt seks finaler på det nivået eller større (Grand Slam eller ATP-mesterskap), og tapt alle.

Søndag kunne han heve armene i triumf. På tribunen applauderte blant andre Atlético Madrid-proff Alexander Sørloth, som så kampen med den brasilianske fotballegenden Ronaldo.

– Dette var stort. Jeg har ventet lenge på det. Det er noe jeg har drømt om siden jeg var liten, og måten jeg gjorde det på gjør det ekstra spesielt. Jack har spilt utrolig bra hele året, og spesielt i denne turneringen. Jeg måtte ta fram mitt aller beste spill, sa Ruud i seiersintervjuet vist på TV 2.

– Dette tapet gjør vondt, men jeg vil gratulere deg, Casper. Du fortjener dette. Du var modigere enn meg i de avgjørende øyeblikkene, sa Draper henvendt til Ruud under seiersseremonien.

Ruud returnerte rosen i sin tale, der han særlig takket en person.

– Min vakre forlovede Maria kom i går for å støtte meg. Takk for at du ga meg den siste dytten over mållinjen, sa Ruud, som også sjarmerte publikum med noen ord på spansk til slutt.

Ruud viste igjen mental styrke, søndag mot en rival som har flytt på en voldsom medgangsbølge og har slått seg inn i topp fem i verden. 23-årige Draper, som ble født på Ruuds 3-årsdag, imponerte i likhet med nordmannen på sin vei til finale og hadde som ham ikke avgitt et eneste sett.

Det var allerede før finalen klart at Ruud med sin prestasjon i Madrid hadde tatt seg inn i topp ti igjen. To uker etter at han falt til 15.-plass har han klatret helt til 7.-plass.

Brøt i grevens tid

Draper kom best i gang og hadde initiativet i kampen det meste av første sett. Han utnyttet to dobbeltfeil av Ruud og fikk kampens første brudd til 2-1.

Deretter nektet han Ruud bruddsjanser helt til han skulle serve for det første settet på 5-4. Da spilte nordmannen seg til sin første bruddball i kampen på 30-40 og omsatte den i sitt første brudd til 5-5.

Etter å ha holdt sin egen serve skaffet Ruud en ny bruddball på 30-40 i Drapers serve. Det var også settball, og han utnyttet den også slik at han vant det første settet 7-5.

– Det ble en momentumsving på slutten av settet, og det hjalp absolutt, sa Ruud til TV 2.

Ruud hadde vunnet 20 av 26 kamper i år før finalen i Madrid, blant dem alle de 18 hvor han vant første sett.

Slo tilbake

Det var illevarslende for Draper, men briten aktet ikke å gi seg så lett. På 3-3 i 2. sett fikk han på 15-40 sine første bruddballer siden han brøt Ruud tidlig i første sett, og han utnyttet den første.

Ruud var veldig nær å bryte direkte tilbake, da det var hans tur til å få 15-40 i motstanderens serve. Det var hans tredje og fjerde bruddball i kampen, men Draper avverget begge og gikk opp i 5-3-ledelse ved å vinne fire poeng på rad.

Så skaffet Draper seg tre settballer i Ruuds serve på 0-40. Nordmannen avverget de to første, men etter halvannen times spill sto det 1-1 i sett.

I tredje sett fikk begge spillere hyppigere bruddmuligheter enn tidligere i kampen. På 1-1 hadde Ruud tre bruddballer i Drapers serve uten å greie å utnytte noen av dem i et game som var både langvarig og uhyre spennende.

Avgjørende brudd

I neste game avverget nordmannen to bruddballer for Draper før han utlignet til 2-2, og deretter brøt han selv til 3-2 etter å ha spilt seg til to nye bruddballer. En sliten Draper vaklet litt og virket preget.

På 4-2 fikk Ruud igjen en bruddball i motstanderens serve, men Draper avverget den og holdt liv i spenningen.

Ruud holdt serven to ganger til, og etter to timer og 29 minutter kunne han juble for seier. Han skaffet seg tre matchballer på 40-0 og utnyttet den første.

– Det er lenge siden jeg har kjent på nervene jeg kjente i dag, men jeg klarte å holde nervene i sjakk og hadde bra fokus helt til målstreken. Jeg er veldig fornøyd med det, sa Ruud til TV 2.

På sin vei til finalen vant Ruud i strake sett mot Arthur Rinderknech, Sebastian Korda, Taylor Fritz, Daniil Medvedev og Francisco Cerundolo.

Draper kunne ha blitt den tredje tennisspiller født på 2000-tallet som har vunnet titler både på hardcourt, gress og grus, etter Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, men han må vente på å slutte seg til dem.

