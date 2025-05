De Bruyne matchvinner i nest siste hjemmekamp: – Jeg har vist at jeg fortsatt duger

Det ble belgieren i sin nest siste hjemmekamp for klubben han har spilt for i ti år.

– Det var en vanskelig kamp, men vi fant en måte å vinne. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, men vi har funnet litt flyt og vinner kampene vi trenger å vinne, sa De Bruyne til Sky Sports etter at City inntok 3.-plassen og tok et steg mot mesterligaplass.

Han har ikke lagt skjul på at han helst ville fortsette i City.

– Mange lagkamerater har snakket med meg og sier at de er lei for at jeg er ferdig i klubben, men slik er livet. Dessverre vet jeg fortsatt ikke hva som blir det neste. Jeg har vist at jeg fortsatt duger, ellers ville jeg ikke fått til det jeg har gjort de siste fire-fem ukene, sa han.

Haaland gjorde comeback i City-troppen etter sin ankelskade, men må vente på sine første spilleminutter siden mars. Han kom aldri lenger enn til oppvarming, selv ikke da Pep Guardiola gjorde et trippelbytte i det 85. minutt.

Rekorden glapp

Wolverhampton hadde for første gang på 54 år vunnet seks kamper på rad i øverste divisjon, og laget ville med seier i Manchester ha tangert klubbrekorden satt i 1946. Tross skadeforfall fra lyskeplagede Jørgen Strand Larsen var det gjestene som tok kommandoen og skapte de første store sjansene.

I det 22. minutt vant Matheus Cunha to dueller på midten og spilte Jean-Ricner Bellegarde gjennom på høyresiden. Han kunne sentre til en helt fri Marshall Munetsi inne foran mål, men slo ballen for langt inn, og Munesti nådde ikke fram.

Fem minutter senere ble City reddet først av stolpen, så av Josko Gvardiols redning på strek. Rayan Aït-Nouri ble spilt fram på venstresiden og kom etter en lekker kombinasjon med Cunha til skudd i feltet. Ballen smalt i lengste stolpe.

Returen kom rett til Aït-Nouri, som denne gang traff mellom stengene. Bak keeper Ederson dukket Gvardiol opp og klarerte.

Servert av Doku

I det 35. minutt var det i stedet Manchester City som scoret. Etter et sjeldent balltap av André nær midtstreken fikk De Bruyne ballen, og via Ilkay Gündogan gikk den videre til Jérémy Doku, som rykket forbi Matt Doherty til kortlinjen og slo skrått ut. De Bruyne skjøt kontrollert i mål og jublet for sitt 108. Premier League-mål.

Wolverhampton hadde ikke gitt opp, og i det 56. minutt skrudde Cunha et lurt skudd mellom to motspillere og i stolpen.

Rett etter jublet publikum for at Haaland var i oppvarming for første gang siden han ble skadet i FA-cupseieren mot Bournemouth 30. mars, men de skulle ikke få se ham på banen.

VAR vurderte mulig rødt kort til Aït-Nouri, som i en duell i det 72. minutt traff Bernardo Silva rett på leggen, men han slapp unna.

City-tilhengerne gjennomførte en protestaksjon mot prisingen av sesongbilletter, og mange ventet med å innta plassene sine til det var spilt seks minutter.

Snart tilbake

Jørgen Strand Larsen har vært brennhet den siste tiden, men han var ikke i Wolverhampton-troppen på grunn av lysketrøbbel.

– Han pådro seg en liten skade i midtuka. Vi testet ham på trening i går, men det var ikke mulig, sa Wolves-trener Vitor Pereira til Sky Sports før kampen.

– Jeg tror ikke det blir langvarig, la han til.

Strand Larsen var i Manchester og ble observert i samtale med Haaland før kampen.