Aasgaard og Nordås rykket ned i England – Leeds ble mester

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med et 3-5-tap for West Bromwich var det ingen vei tilbake for Thelo Aasgaard og Lasse Nordås. Den norske Luton-duoen rykket ned fra mesterskapsserien.

For under tolv måneder siden spilte Luton på øverste nivå. Laget startet dagen så vidt på trygg grunn, men Hull snek seg forbi.

Aasgaard spilte fra start og hadde målgivende på Lutons 1-1-scoring tidlig i kampen. Nordås slapp til den siste halvtimen. Landslagsspiller Torbjørn Heggem spilte hele kampen i midtforsvaret for West Bromwich.

Plymouth og Cardiff rykker også ned. Sistnevnte har Jesper Daland i stallen.

Leeds sikret seg seriemesterskapet med en overtidsscoring av Manor Solomon da Plymouth ble slått 2-1. Siden både Leeds og Burnley endte på 100 poeng, var det en klart bedre målforskjell som avgjorde tittelkampen.

På spill sto også plasser i opprykkskvalifiseringen til Premier League. Sheffield United og Sunderland har vært klare en stund, men de to siste billettene lå i potten lørdag.

Fem lag kjempet om disse, og til slutt var det Coventry og Bristol City som endte på 5.- og 6.-plass. De neste ukene vil vise hvilke to lag som spiller opprykksfinale på Wembley 24. mai.

Blackburn og Sondre Tronstad ble nummer sju etter å ha spilt 1-1 mot Sheffield United.