Warholm håper på Kina-boom i friidretten: – Håper å se mange kinesiske talenter

Warholm står lørdag på startstreken i Diamond League-stevnet i millionbyen Shaoxing. Der løper han favorittdistansen 400 meter hekk for første gang utendørs denne sesongen.

Fredag stilte den norske friidrettsstjernen til pressekonferanse. Der ble det gjort et poeng av at Shaoxing har omtrent samme antall innbyggere som i hele Norge.

I lys av det ba en kinesiske journalist Warholm komme med råd om hvordan den norske idrettssuksessen kan bli kopiert også i Kina.

– Jeg sjekket faktisk på nettet i går hvor mange mennesker som bor her, og det er faktisk veldig nær det samme antallet som i hele Norge, innledet Warholm sitt svar.

Parallell

Deretter trakk han en klar parallell mellom Kina og Norge,

– Jeg mener den norske idrettssuksessen de siste årene har kommet som et resultat av at norsk idrett har vært flinke til å fange opp talenter i ung alder. Jeg vet at det er noe det jobbes godt med også her i Kina, sa sunnmøringen.

Warholm mener mye til ligger til rette for at en kinesisk friidrettsboom nå kan sjøsettes.

– Det som har forbløffet meg er hvor mange fantastiske fasiliteter det er her. Jeg ser løpebaner uansett hvor jeg retter blikket. Og de er i tillegg veldig nye. Mitt håp er at vi kommer til å se mange kinesiske talenter i tiden som kommer, og at de fanges opp tidlig i skolegangen. Det er der alt starter, sa Warholm.

Lidenskap

– Det er også den norske måten å tenke på, at du starter med idrett fordi du synes det er gøy. Du utvikler en lidenskap for det over tid, og du har muligheten til å utforske alle typer idretter, fortsatte han.

Friidrettsstjernen kom også med et lite frieri til det kinesiske publikummet.

– Jeg har vært her i nesten to uker nå, og føler meg nesten som en innbygger her, smilte Warholm.

Han innledet utendørssesongen med 33,04 og bestenotering i verden på den uvante distansen 300 meter hekk i Xiamen i forrige uke. Lørdag plusser han altså på ytterligere hundre meter.