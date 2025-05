Tottenham-sjefen etter Glimt-seieren: – Setter oss i en god posisjon

London-klubben har et godt utgangspunkt foran returkampen i Bodø 8. mai.

– Dette setter oss i en god posisjon. Jeg synes at spillerne var strålende i dag. Bodø/Glimt scoret et sent mål, men det gjenspeilte ikke vår dominans i kampen. Om vi gjentar dette neste uke så vil det være nok til at vi avanserer til finalen, sa Tottenhams australske manager.

Den ene redusering skapte litt bekymring. Det samme gjorde sene skader på James Maddison og Dominic Solanke.

– Det er bare slik denne sesongen har vært. Det er ingenting som har vært rett fram. Vi ble tvunget til å erstatte dem, men forhåpentlig er det ikke snakk om alvorlige skader, sa Postecoglou.

Kaptein Ulrik Saltnes' redusering sent i 2. omgang gjør likevel at Bodø/Glimt ikke har gitt opp finalehåpet foran den andre semifinalen hjemme på Aspmyra.

– Goalen var veldig viktig. Du så at Tottenham falt litt sammen etter det, og at de var skikkelig skuffet. De tapte energi, og motsatt gir det oss masse energi. Det kan vi ta med oss inn til returkampen. Det er noe halt annet for oss å spille på hjemmebane, sa Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen.

I den andre semifinalen vant Manchester United 3-0, og i skrivende stund ligger det an til en helengelsk finalekamp på Wembley 21. mai.