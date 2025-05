Smell for Nottinghams mesterligahåp – røk for Ajers Brentford

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forest kunne klatret til tredjeplass med seier over Brentford, men på hjemmebane fikk topplaget det tøft. Kevin Schade sendte Brentford i ledelsen rett før pause, mens Yoane Wissa doblet 20 minutter før slutt.

Nottingham Forest fikk aldri sjansen til å kickstarte et comeback.

Med fire kamper igjen ligger Forest på sjetteplass, men de har samtidig lik poengsum som Chelsea på femteplass.

Opp til Manchester City på fjerdeplass er det bare ett poeng. Det er de fem beste i PL denne sesongen som får plass i mesterligaen til høsten.

Kristoffer Ajer startet på benken for Brentford og ble byttet inn fem minutter før slutt. Han rakk å pådra seg et gult kort på tampen. Brentford ligger på 11.-plass i ligaen og tok sesongens 14. seier torsdag. Ajer og co. står i tillegg med sju uavgjort og 13 tap.

Nottingham Forest gjester Crystal Palace i neste kamp mandag. Brentford skal opp mot Manchester United på hjemmebane dagen før.