Skadesmell for Tottenham før Glimt-returen: – Det er en bekymring

Tottenham-trener Ange Postecoglou opplyste på en pressekonferanse at den engelske midtbanestjernens skade kan være et problem foran returkampen mot Glimt.

– Det er en bekymring. Vi har sendt ham til undersøkelser, sa australieren.

Målscorerne Maddison og Dominic Solanke måtte begge forlate banen med skadetrøbbel torsdag. Solanke skal det gå bra med, sa Postecoglou, men han er samtidig tvilsom til helgens ligakamp mot West Ham.

Gresk-australieren Postecoglou vet heller ikke om kaptein Son Heung-min blir klar til returkampen i Bodø.

– Han jobber fortsatt hardt. Han er ute på gresset, så vi får se om han blir klar til torsdag.

Skal ikke trene på kunstgress

Postecoglou bekreftet fredag at den svenske midtbaneprofilen Lucas Bergvall er ute for sesongen. Det er en skade på ankelen som stopper ham.

I tillegg til skadesituasjonen fikk Postecoglou også spørsmål om kunstgresset på Aspmyra. Han ble spurt om laget skal trene på plastgress før reisen til Norge.

– Vi reiser dit og trener på deres bane, for hver bane er forskjellig. Det er ulike typer kunstgress og dimensjoner, svarte han.

Postecoglou sa videre at han vil endre på laget mot West Ham for å gi noen spillere hvile inn mot Glimt-kampen.

Sjokkerer igjen?

Glimt har sjokkert flere europeiske storklubber på Aspmyra de siste årene. Om en snau uke må de håpe å gjøre det igjen.

Tottenham vant 3–1 i London torsdag og har dermed et godt utgangspunkt før reisen til Nord-Norge.

– Dette setter oss i en god posisjon. Jeg synes at spillerne var strålende i dag. Bodø/Glimt scoret et sent mål, men det gjenspeilte ikke vår dominans i kampen. Om vi gjentar dette neste uke så vil det være nok til at vi avanserer til finalen, sa Postecoglou etter kampen.

Kaptein Ulrik Saltnes’ redusering sent i 2. omgang gjør likevel at Bodø/Glimt ikke har gitt opp finalehåpet foran den andre semifinalen hjemme på Aspmyra.

– Goalen var veldig viktig. Du så at Tottenham falt litt sammen etter det, og at de var skikkelig skuffet. De tapte energi, og motsatt gir det oss masse energi. Det kan vi ta med oss inn til returkampen. Det er noe halt annet for oss å spille på hjemmebane, sa Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen.

I den andre semifinalen leder Manchester United 3–0 over Athletic Bilbao i den første kampen i Spania.

Finalen spilles i nettopp Bilbao 25. mai.

Skyhøye seertall

Interessen for Bodø/Glimt er stor her hjemme i Norge. Torsdag var det på det meste 409.000 TV-tittere innom Viaplays sending i kampen mot Tottenham.

Det er Viaplay selv som opplyser om de høye seertallene i torsdagens europaligasemifinale som endte med 1-3-tap for nordlendingene.

– Det er vilt å følge Glimt-gjengens herjinger i Europa, og interessen er tydeligvis enorm. Vi ser tall på Viaplay vi aldri har sett før, sier sportssjef Kristian Oma.

V Sport 1-kanalen hadde et snitt på 369.000 seere. Toppen var på 409.000. Semifinalen kunne også sees på Viaplay, og både kampen og direktesendingen er den mest sette på plattformen noensinne, opplyser Viaplay.

Den høyeste toppen noensinne for V Sport 1-kanalen kom i Glimts kvartfinalekamp mot Lazio nylig. Da var 456.000 innom samtidig da gultrøyene slo italienerne i straffesparkkonkurranse.

Om en snau uke er det returkamp på Aspmyra.

– Vi har god tro på nye rekorder på torsdag, legger Oma til.

