RBK ber om NFF-møte: – Flere beslutninger som ikke er korrekte

Rosenborg lå lenge an til seier i hjemmekampen, men dypt inne i overtiden utlignet KBK til 1-1 fra straffemerket. Rosenborg fikk to mål annullert i oppgjøret. I etterkant var RBK-leiren frustrerte over å ha mistet seieren, og nå tar de grep.

– Sett fra vårt ståsted, så er det flere beslutninger som ikke er korrekte. Vi har vært i kontakt med NFF og har bedt om et møte med dem og dommerseksjonen, der vi ønsker å forstå mer rundt avgjørelsene. Det er viktig at vi gir en tilbakemelding, sier RBKs daglige leder Tore Bjørseth Berdal til TV 2.

Seks minutter etter pause satte RBK-spiss Holm inn 1-0 på en heading i feltet, men scoringen ble raskt annullert for en dytt i ryggen på KBK-forsvareren. Hoveddommer sto på avgjørelsen etter en VAR-sjekk.

– Det er klink scoring. Jeg vinner duellen på helt rett vis. Det er bare helt latterlig, sa Holm til TV 2.

RBK-trener Alfred Johansson var på samme linje.

– VAR mener at han tar feil avgjørelse, men han står på den. Jeg tror dommerne gjør sitt beste, men det var noen store feil i dag, sa han.

På overtid ble Sverre Nypans mål annullert for offside.

– Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller le. Dette er det sykeste jeg har vært med på, sa han.

