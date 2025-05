Opprykksklar engelsk klubb satte utrolig poengrekord

Rekorden var et faktum da Blackpool ble slått 2-0 i nest siste runde i League One. Seier nummer 33 for sesongen kom takket være mål av Ethan Laird og Alfie May.

Birmingham kan skryte av å ha tatt elleville 108 poeng denne sesongen. Det har ingen klubb i Den engelske fotballigaen – nivå to til fire – klart tidligere i historien.

Reading hadde den gamle rekorden med 106 poeng, som ble satt i mesterskapsserien i 2005-06-sesongen.

Birmingham avslutter det som har vært en smått utrolig sesong mot nedrykksklare Cambridge lørdag. Alt tyder på at rekorden blir forbedret da.

Klubben har vunnet 14 bortekamper i ligaen, og dermed overgått også den rekorden som tidligere lød på 13 (1984/85-sesobgen).