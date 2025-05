Guardiola avslører nye detaljer om Haaland: – Trente nesten for fullt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Guardiola møtte torsdag pressen foran fredagens Premier League-møte med Wolverhampton. I den åpne delen av pressekonferansen sa spanjolen at Haaland nærmer seg et comeback på banen.

I den lukkede delen kom det mer Haaland-informasjon. Ifølge Manchester Evening News opplyste Guardiola at Haaland trente nærmest for fullt på onsdagens trening.

– Forhåpentlig kan han være med oss i de neste kampene, sa City-sjefen.

Men han vil ikke rushe den norske målmaskinen tilbake i spill.

– Jeg må snakke med det medisinske apparatet. I den siste kampen, mot Nottingham Forest, sa han at han ikke var klar. Når han føler seg klar og legen sier «OK», skal vi snakke, sa Guardiola.

Spanjolen ville ikke helt utelukke at Haaland er aktuell for fredagens kamp mot Jørgen Strand Larsens Wolverhampton. Men trolig kommer det oppgjøret for tidlig.

Videre sa Guardiola at en avgjørelse skulle bli tatt etter torsdagstreningen.

– Skaden har vart i seks uker, og nå er han mellom uke fire og fem. Skaden er ikke enkel. Syndesmose er en vanskelig, vanskelig skade, men han trener. På onsdag trente han nesten for fullt, så han blir bedre. Forhåpentligvis kan han være der i de neste kampene, sa City-sjefen.

City spiller for en topp fem-plassering i Premier League og har også en FA-cupfinale mot Crystal Palace å forberede seg mot.

– Hver kamp er en finale nå. Alle ønsker å spille så mye som mulig, men det kommer an på hvordan de restituerer seg. Vi er inne i en periode der vi må være helt sikre, sa Guardiola.