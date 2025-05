Chelsea tok langt steg mot conferenceligafinalen – knuste Djurgården

Den første semifinalekampen ble spilt i Stockholm torsdag. Tobias Gulliksen og Tokmac Nguen startet begge for Djurgården, men måtte se Chelsea-stjernene være best.

Scoringer av Jadon Sancho, Noni Madueke og Nicolas Jackson (to mål) sørget for at Chelsea fikk med seg et kjempeutgangspunkt hjem til England.

20 minutter før slutt reduserte Isak Alemayehu Mulugeta for svenskene på assist fra Gulliksen. Nguen spilte landsmannen fri på kanten før innlegget ble lagt inn på bakerste stolpe.

Returen spilles i London om en uke. Cole Palmer startet på benken for Chelsea torsdag, men kom inn etter pause.

Chelsea slo Moldes overmenn Legia Warszawa i kvartfinalen. Djurgården tok seg videre fra kvartfinalen med en dramatisk seier over Rapid Wien. Gulliksen scoret to mål i ekstraomgangene og hjalp svenskene til avansement.

I tillegg til conferenceligaen kjemper Chelsea om en topp fem-plassering i Premier League denne sesongen. Det gir adgang til den svært lukrative Champions League-turneringen neste sesong.

Vinneren av conferenceligaen kvalifiserer seg til europaligaen kommende sesong. Betis og Fiorentina møtes i den andre semifinalen. Finalen spilles i polske Wroclaw 28. mai.

