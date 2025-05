Casper Ruud åpner opp om mentale utfordringer: – Har søkt hjelp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud åpnet opp om sin egen situasjon på pressekonferansen etter torsdagens kvartfinaleseier over Daniil Medvedev i Madrid Open.

– Jeg har ikke følt meg så bra mentalt i år, men jeg har søkt hjelp, noe som har fungert for meg, sa Ruud, ifølge TV 2.

Han forteller at han traff veggen etter flere år på reisefot som en av verdens fremste tennisspillere.

– Jeg har merket en rask effekt, og føler meg mye bedre, så det har hjulpet å ha en person å kunne snakke med ting om. Det er på mange måter et tøft liv å leve. Det er mange reisedager. Det nådde et punkt der det ble for mye, la han til.

Ruud har hatt en tung sesongstart og falt nylig til 14.-plass på verdensrankingen. Det er hans svakeste plassering på nesten fire år.

I Madrid jakter nordmannen en opptur og møter Francisco Cerundolo i semifinalen senere fredag. Vinner Ruud den vil han klatre opp til tiendeplass på rankingen.

Ruud har aldri før vunnet en tittel på Masters-nivået. Den hittil største seieren kom i 500-turneringen i Barcelona i fjor.

