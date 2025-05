1. divisjonsklubb i fotball straffes med poengtrekk for økonomiske problemer

Det melder klubben selv i en melding på egne nettsider fredag.

Raufoss har siden våren 2023 vært underlagt et finansielt oppfølgingssystem og samtidig vært forpliktet til å følge en handlingsplan fra Norges Fotballforbund.

Ut fra handlingsplanen skulle klubben innen utgangen av 2024 ha vist at den økonomiske situasjonen viser en tilstrekkelig positiv utvikling. Det har den ikke klart.

Konsekvensen er at klubben i første omgang trekkes ett poeng på serietabellen for 2025-sesongen. Skulle klubben Raufoss heller ikke oppfylle kravene som er stilt til økonomirapporteringen ved utgangen av juni måned, venter ytterligere tre poengs trekk.

– Vi har en overordnet plan for å lykkes med de neste fasene av handlingsplanens krav, og styrer for å greie det innen slutten av juni, sier styreleder Mathias Engebakken.

Avviser sløsing

Han peker på en krevende hverdag over flere år, med både store økninger i finansielle utgifter i storhallen og bortfall av forventede inntekter i 2024, som årsak til problemene.

– Vi står midt i en tøff omstillingsprosess for å bedre situasjonen på kort og lang sikt, og har et uttalt og omforent mål om å grave oss ut av denne situasjonen spadetak for spadetak, med de redskaper vi har tilgjengelig for hånden, sier daglig leder Mats Thyli.

– Det betyr å kutte kostnader, og øke inntekter, alt under svært tøffe finansielle omstendigheter. Så er det viktig å huske på at det ikke er all verdens å kutte ifra før heller. Det er tøffe prioriteringer og vanskelige valg hele veien. Men vi skal også opptre som en ansvarlig arbeidsgiver og være ryddige i omstillingsprosessen. Vi følger planen og har en positiv tilnærming til å greie de neste stegene i handlingsplanen, legger han til.

Han avviser at et ukontrollert forbruk ligger bak poengtrekket.

– Det er ikke snakk om overforbruk eller ekstravagante forhold hos oss, vi er nøkterne og edruelige i alt vi gjør. Men ryggsekken er tung av andre årsaker. Løsningen ligger i å følge planen til punkt og prikke i månedene og årene fremover. Det er ingen quick fix eller enkel vei ut, sier Thyli.

Sterk start

Sportslig sett har Raufoss innledet sesongen sterkt med sju poeng på fire kamper. Det gir femteplass på tabellen.

I september i fjor ble Raufoss også trukket ett poeng for økonomisk trøbbel. Da klaget klubben på vedtaket og oppdaget i ettertid en feil i sitt regnskap knyttet til det som ble beskrevet som «klassifisering av en vesentlig inntektspost».

Det førte til at klagenemnda for klubblisens i Norges Fotballforbund valgte å omgjøre vedtaket om poengtrekk.

Det er ventet at Norges Fotballforbund i neste uke legger fram sin rapport om den økonomiske situasjonen til toppklubbene.